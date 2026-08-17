Tri ljepotice, jedan kadar: Čim su stale pred objektiv, bilo je jasno tko je obilježio večer

Proslava Velike Gospe u Žakanju protekla je u veselom ozračju, a večer su dodatno obilježile brojne dotjerane i nasmijane dame koje nisu prošle nezapaženo. Ipak, među okupljenima su se posebno istaknule tri ljepotice koje su, čim su stale pred objektiv, privukle svu pažnju.

Njihov osmijeh, samouvjeren nastup i upečatljiva izdanja učinili su ih jednim od najupečatljivijih prizora večeri, a fotografija ovog atraktivnog trija definitivno je jedna od onih na kojima se pogled zadrži malo duže.

Koga je još uhvatio objektiv Antonele Zvonković pogledajte i na KAportal.hr.