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Tri ljepotice, jedan kadar: Čim su stale pred objektiv, bilo je jasno tko je obilježio večer

Tri ljepotice, jedan kadar: Čim su stale pred objektiv, bilo je jasno tko je obilježio večer
Foto: Antonela Zvonković
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Proslava Velike Gospe u Žakanju protekla je u veselom ozračju, a večer su dodatno obilježile brojne dotjerane i nasmijane dame koje nisu prošle nezapaženo. Ipak, među okupljenima su se posebno istaknule tri ljepotice koje su, čim su stale pred objektiv, privukle svu pažnju.

Njihov osmijeh, samouvjeren nastup i upečatljiva izdanja učinili su ih jednim od najupečatljivijih prizora večeri, a fotografija ovog atraktivnog trija definitivno je jedna od onih na kojima se pogled zadrži malo duže.

Koga je još uhvatio objektiv Antonele Zvonković pogledajte i na KAportal.hr.

17.8.2026.
17:18
Hot.hr
Antonela Zvonković
KarlovacSubotaVelika GospaNocni Izlazak
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