Već jedva pije bez slamke, ali želi još veće usne: Sve klinike su je odbile pa ih pumpa sama

Sofia Lips, 28-godišnjakinja iz Manchestera poznata po ekstremnim estetskim zahvatima i golemim usnama, ponovno je privukla pažnju javnosti. Nakon što su je profesionalne klinike odbile zbog straha da bi joj dodatni fileri mogli ugroziti zdravlje, odlučila je sve napraviti sama.

Završila je šestotjedni online tečaj za aplikaciju botoksa i filera, a potom iz Koreje naručila 20 šprica filera. Kako tvrdi, svih 20 mililitara ubrizgala si je odjednom u usne. Nakon zahvata usne su joj bile toliko natečene da je imala poteškoća s jelom i pićem, no Sofia tvrdi da je zadovoljna rezultatom.

Kaže da želi postići ekstreman, namjerno umjetan izgled te da je odbijanje klinika nije pokolebalo. Na estetske zahvate tijekom godina navodno je potrošila više od 500.000 funti. Njezine usne već su toliko velike da, prema vlastitim riječima, ne može piti bez slamke.

Unatoč tome što je zbog ranije neuspjele operacije grudi gotovo izgubila život, nastavila je s rizičnim estetskim zahvatima. Sada tvrdi da je toliko zadovoljna svojim radom da razmišlja o ubrizgavanju filera i drugim ljudima.