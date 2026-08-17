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Sjećate li se Terese Lisbon iz 'Mentalista'? Evo kako danas izgleda omiljena agentica

Sjećate li se Terese Lisbon iz 'Mentalista'? Evo kako danas izgleda omiljena agentica
Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia
Robin Tunney rođena je 1972. u Chicagu, a od malih nogu znala je da želi glumiti. Sa samo 18 godina preselila se u Los Angeles s velikim snovima i počela graditi karijeru od malih televizijskih uloga.
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Robin Tunney (54) rođena je u Chicagu, u irsko-katoličkoj obitelji, a ljubav prema glumi pokazala je još kao djevojčica. Pravi proboj doživjela je devedesetih u kultnom filmu „Vještičje bratstvo“ (1996.), gdje je glumila Sarah Bailey i postala jedno od prepoznatljivih lica generacije. Kasnije je pokazala ozbiljan glumački talent u filmu „Niagara, Niagara“, za koji je osvojila nagradu Volpi Cup na Venecijanskom filmskom festivalu.

Ipak, najveću popularnost donijela joj je uloga Terese Lisbon u hit seriji „Mentalist“. Od 2008. do 2015. godine kroz sedam sezona i 151 epizodu glumila je odlučnu agenticu.

Robin se posljednjih godina povukla iz središta javnosti i posvetila privatnom životu. S partnerom Nickyjem Marmetom ima dvoje djece, sina Oscara Hollyja i kćer Colette Kathleen.

17.8.2026.
6:10
Hot.hr
APC/Hollywood Archive/Profimedia
MentalistGlumicaHit SerijaNekad I Sad
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