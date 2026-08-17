Možeš li prepoznati hrvatske izreke na temelju urnebesnih ilustracija? Ovaj kviz će vas zabaviti

Ispeci pa reci, Tko rano rani, dvije sreće grabi, U laži su kratke noge... Rečenice su to koje smo bezbroj puta čuli od baka i djedova, sažete istine koje su se generacijama prenosile usmenom predajom.

Hrvatske poslovice i izreke nisu tek puke fraze; one su dragocjena riznica narodnog duha, ogledalo kulture i mentaliteta satkano stoljećima iskustva. U svojoj jezgrovitosti kriju duboke životne pouke o radu, poštenju i međuljudskim odnosima, nudeći i danas, u vremenu brze modernizacije, neprolazne smjernice.

Korijeni koji sežu stoljećima u prošlost

Poslovice, te sažete i inventivno formulirane pouke, poznaju sve svjetske kulture, a njihovi korijeni u hrvatskoj tradiciji sežu duboko u prošlost. Najznačajniji izvor iz kojeg potječe velik broj hrvatskih poslovica jest Biblija, čije su prispodobe i mudrosti postale dio svakodnevnog govora.

Uz bok joj stoji i nasljeđe antičke grčke i rimske civilizacije, odakle potječu termini poput gnome i sentencije. Te su mudre izreke preuzimali srednjovjekovni autori i latinisti, no velik dio njihova blaga iznikao je izravno iz naroda, iz svakodnevice težaka, ribara i obrtnika.

One su odražavale njihov život, odnos prema prirodi i društvenim normama. Već u 15. stoljeću prepoznata je njihova vrijednost, kada su Juraj Šižgorić i Jakov Naplavčić hrvatske poslovice, koje su nazivali dicteria, prevodili na latinski.

Šižgorić im se divio, smatrajući ih oštroumnijima od Solonovih zakona. Nažalost, ta je zbirka izgubljena, no svjedoči o ranom i dubokom poštovanju prema narodnoj mudrosti koja se smatrala temeljem kolektivnog identiteta.

Više od riječi: poslovica kao moralni kompas

Funkcija poslovica daleko nadilazi jezični ukras. One su kroz povijest služile kao nepisani zakon, moralni kompas koji je usmjeravao ponašanje pojedinca i zajednice.

U njima su sažete temeljne vrijednosti poput marljivosti ("Bez muke nema nauke"), strpljenja ("Tiha voda brege dere") i važnosti obiteljskih veza ("Krv nije voda"). Upozoravaju, savjetuju i tješe, pozivajući se na mudrost prethodnih naraštaja kao na neoboriv autoritet.

Njihov etički sadržaj bio je i predmetom znanstvenog interesa. Krajem 19. stoljeća, filozof Franjo Marković održao je u HAZU-u znamenito predavanje analizirajući kako se u njima ogleda moralno mišljenje hrvatskog naroda.

Marković je zaključio da poslovice uspostavljaju pravila o tome kako čovjek treba djelovati, promičući pravdu, poštenje i vjeru u pobjedu dobra. Izreke poput "Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada" nisu samo fraze, već duboko ukorijenjeno vjerovanje u moralni poredak svijeta.

Neprolazno nasljeđe

Iako se svijet ubrzano mijenja, a jezik prilagođava novim vremenima, stare narodne izreke ostaju trajno nasljeđe. One su više od spomenika prošlosti; one su živa veza s našim korijenima i podsjetnik da su temeljne životne istine univerzalne i neprolazne.

U svijetu preplavljenom informacijama, njihova jednostavnost, slikovitost i mudrost nude dragocjeno utočište i putokaz. Očuvati ih od zaborava znači sačuvati dio vlastitog identiteta i prenijeti budućim generacijama blago koje je stoljećima strpljivo brusilo kolektivno iskustvo.