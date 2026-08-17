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Prizori koji slamaju srca: Pogledajte dramatične snimke iz zraka nakon požara kod Omiša

Prizori koji slamaju srca: Pogledajte dramatične snimke iz zraka nakon požara kod Omiša
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša jedna je osoba izgubila život.

I dalje traje borba za život osmero najteže ozlijeđenih, od kojih se četvero liječe u Jedinici intenzivnog liječenja KBC Split, troje u KBC-u Sestara milosrdnica u Zagrebu i jedna maloljetna osoba u KBC-u Zagreb. 

U buktinji je u cijelosti izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama. U cjelosti je izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. 

Djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila te devet plovila. 

I dalje traje borba za život osmero najteže ozlijeđenih, od kojih se četvero liječe u Jedinici intenzivnog liječenja KBC Split, troje u KBC-u Sestara milosrdnica u Zagrebu i jedna maloljetna osoba u KBC-u Zagreb. 

U našoj galeriji pogledajte prizore iz zraka snimljene iznad mjesta Borak kod Omiša.

17.8.2026.
18:32
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
OmišPožarBuktinja
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