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RTL Danas neslužbeno doznaje: Četvorka uhićena za podmetanje požara priznala krivnju!

USKOK istražuje je li u ovom slučaju riječ o terorizmu

17.8.2026.
16:38
Nikolina RadićJ.S.RTL Danas
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Neslužbeno doznajemo: Priznali su krivnju

17.19 - Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, četvero osumnjičenih za podmetanje požara priznalo je krivnju. Neslužbeno doznajemo i da je Poljakinja djevojka jednog od osumnjičenih. 

Četvorka uhićena

16.38 Četiri osobe koje se dovodi u vezu s izazivanjem požara na čak deset lokacija na širem zadarskom području - dovedene su na ispitivanje na zadarski Županijski sud.

Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj Poljakinji. Policija ih je, podsjetimo, prošle subote uhitila u okolici Benkovca nakon dojave građana. U požarima su izgorjeli šuma, maslinici, te jedan automobil. USKOK istražuje je li u ovom slučaju riječ o terorizmu. 

RTL Danas neslužbeno doznaje: Četvorka uhićena za podmetanje požara priznala krivnju!
Foto: RTL Danas

"Sumnja se da su sve četiri osobe po prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na području zadarske županije na 10 lokacija namjerno izazvale požare djelovanjem toplinske energije ili djelovanjem gorive tvari, odnosno upaljačem i na taj način učinile veliku materijalnu štetu", rekla je Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na pitanje ima li elemenata i sumnje na terorizam je rekao: "Nije isključeno, uvijek postoji ta mogućnost", a što je još poručio pogledajte u videu na vrhu članka.

PožarZadarUhićeniHrvatski DržavljaniSrbiPoljakinjaPriznanje Krivnje
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