Hajdaš Dončić prozvao IDS, uputio poruku Milanoviću i poručio: 'Ostat ćemo mi ili mafija'

U Gospiću traje izvanredna sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša zbog opasnog otpada. Zvižduci su pratili ministre koji su stigli na sjednicu, kao i šefa SDP-a, Sinišu Hajdaša Dončića, dok je govorio. U Gospić je stigao i glavni državni odvjetnik.

Podsjetimo, u Bilajskoj 50 godinama se ilegalno zakopavalo 37 tisuća tona opasnog otpada, a u središtu afere je bračni par Šincek koji je u cijelu priču upleo i bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića da je primio mito. U podzemnim vodama nizvodno od Gospića pronađene su vječne kemikalije.

"Još uvijek traje istraga. Čim istraga bude završena, donijet ćemo državnoodvjetničku odluku. To bi moglo biti krajem devetog mjeseca", rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje, hoće li se istraga proširiti, rekao je da uvijek postoji takva mogućnost.

Komentirao je i prijedlog da ekocid postane kazneno djelo. "Nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne, to je sada postao trend - kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek riješili taj problem", komentirao je Turudić.

Hajdaš Dončič: 'Ostat ćemo mi ili mafija'

Oporba traži političku odgovornost zbog slučaja Gospić. Oporba će danas na Odboru pokušati dobiti odgovore na ključna pitanja: kako je došlo do onečišćenja u Lici, tko je odgovoran i što je sa procesom sanacije? Oporba je održala i sastanak uoči odbora. S predsjednikom SDP-a razgovarala je Dajana Šošić.

Koji su zaključci doneseni na sastanku?

Prvo, hitna sanacija. Država mora preuzeti svu obvezu financiranja i sufinanciranja, to ne može biti na teret građana i mora hitno napraviti adekvatan i vremenski ostvariv plan sanacije. A drugo, što je još bitnije, puna odgovornost je na Andreju Plenkoviću. Ovo nije incident, ovo je greška sustava. Netko je to dozvolio mafiji koja se skupila i uočila da Hrvatska nema dobru regulativu u zaštiti okoliša i to je bio poziv za jedan ekološki eldorado, u negativnom smislu.

To je politička odgovornost Andreja Plenkovića i danas smo se usuglasili, lijevo-liberalna centristička oporba, da krećemo sa opozivom Plenkovića, a isto tako pozivamo predsjednika Zorana Milanovića da sazove hitnu sjednicu Sabora upravo zbog ovih prvih stvari, a to je hitna sanacija.

Potpise ćemo skupljati do 15. rujna. Prije ni ne možemo. A nakon toga postoji saborski rok kada se mora sazvati sjednica Sabora.

Čuli smo ranije Domovinski pokret. Čvrsto su, kako sada stvari stoje, uz premijera. Je li onda pitanje opoziva još jedan 'pucanj u prazno'?

Nema pucnja u prazno, ovo je politička tema. Ovdje netko namjerno vodi opasan otpad, vozio ga je ovdje - ne samo u Gospiću, već i u drugim dijelovima Hrvatske. Netko mu je to omogućio. Ovo je politička tema i ovo je stvar političke odgovornosti. I sada ćemo vidjeti tko je gdje u Hrvatskoj. Ostat ćemo mi ili mafija. Nebitno u kojem spektru govorimo. Ja očekujem da se ovom opozivu pridruži - iako nismo svjetonazorski bliski, ali nemam problem - i Most i neke druge političke stranke jer ovdje treba jednostavno demontirati HDZ kao način upravljanja Hrvatskom.

Most je također krenuo u prikupljanje potpisa za opoziv. Je li oporba po ovom pitanju trebala biti jedinstvena i ide li ovo na neki način na ruku premijeru?

Bez SDP-a i Možemo nitko ne može skupiti potpise. Mi ćemo skupljati potpise. Nemam problem s Mostom, to sam već par puta rekao, a izvanrednu sjednicu može sazvati samo predsjednik Milanović. Budimo realni, znamo da trebamo 76 potpisa koje ne može nitko skupiti, a za potpise za opoziv Plenkoviću jedini potpise može skupiti SDP. Ali, kao što će nam se pridružiti i druge oporbene političke stranke, nemam problem da i saborski zastupnici Mosta i nekih drugih političkih stranaka potpišu zahtjev za opoziv Andreja Plenkovića i da o tome raspravljamo u Saboru, kad god o tome odluči Gordan Jandroković.

Danas nije s vama bio IDS iako su bili najavljeni na sastanku?

To je dobro pitanje za IDS. Ali mislim da je došlo vrijeme da se ljudi i u Istri i u Hrvatskoj pitaju što je IDS? Lijeva centristička oporba ili možda šuruje s nekim drugim? Ali, to je pitanje za IDS.

Što očekujete od predsjednika republike - da sazove izvanrednu sjednicu Sabora i jeste li se čuli s njim oko toga?

Očekujem da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. To nam je i jedan od zaključaka današnjeg sastanka. Isto tako, mislim da su i kroz naš javni poziv i razgovor s vama naša stajališta kristalno jasna.

Jeste li razgovarali s njim o tome?

Razgovaramo često, ali odluka je na njemu i znamo koje su njegove ustavne ovlasti. Jedna od tih ustavnih ovlasti je i da sazove sjednicu Sabora.

Na današnjoj sjednici jedna od točaka bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da ekocid uđe u Kazneni zakon.

Još o ovoj temi donosimo u RTL-u Danas u 19 sati. Gošća je ministrica zdravstva Irena Hrstić.