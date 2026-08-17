Milanović je u Gospiću čekao na jedno! Poznato što će napraviti

Milanović sutra šalje zahtjev za izvanredno zasjedanje

18.21 - Kako doznajemo iz Ureda predsjednika, predsjednik Republike Zoran Milanović poslat će sutra Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79. Stavka 2. Ustava RH.

Milanović saziva izvanrednu sjednicu?

18.17 - Nakon što je u Gospiću naprasno prekinuta izvanredna sjednica Odbora za okoliš, Jutarnji list iz izvora bliskih Uredu predsjednika doznaje da je izvjesno da će Zoran Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici.

Isti izvori kažu kako je ranije dogovoreno da će Milanović u slučaju neuspjeha na saborskom Odboru vrlo vjerojatno tražiti izvanredno zasjedanje Sabora.

Podsjetimo, lijeve oporbene stranke u ponedjeljak su zatražile od predsjednika Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada, što po svojim ustavnim ovlastima predsjednik ima pravo učiniti.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za RTL Danas također je, uoči izvanredne sjednice, pozvao predsjednika Milanovića da iskoristi tu svoju ustavnu ovlast.

"To je politička odgovornost Andreja Plenkovića i danas smo se usuglasili, lijevo-liberalna centristička oporba, da krećemo sa opozivom Plenkovića, a isto tako pozivamo predsjednika Zorana Milanovića da sazove hitnu sjednicu Sabora upravo zbog ovih prvih stvari, a to je hitna sanacija", rekao je između ostalog Hajdaš Dončić. Više pročitajte OVDJE.