Turudić otkrio kada će biti gotova istraga o otpadu, pitali ga za 'histeriju': 'Nije moj posao'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u ponedjeljak je, uoči sjednice Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora u Gospiću, najavio da bi istraga o nezakonitom odlaganju otpada mogla biti završena krajem rujna nakon čega slijedi odluka o podizanju optužnice.

"Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donijet ćemo državnoodvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca", kazao je Turudić.

Odgovarajući na novinarska pitanja Turudić je rekao i da uvijek postoji mogućnost da se istraga proširi, kao i da nema ništa protiv zakonskih postroženja kazni.

"To je sad postalo trend, kad se pojavljuje neki problem, onda postrožavamo kazne", ustvrdio je Turudić dodajući kako nije siguran da bi se time riješio problem.

Komentirao i požare

Na pitanje smatra li da oporba histerizira oko ovog slučaja, Turudić je rekao da ne želi komentirati ni riječi primjera niti oporbe i zastupnika. "Nije to moj posao", rekao je glavni državni odvjetnik.

Također nije želio komentirati ni objave glavnog osumnjičenika za odlaganje otpada Josipa Šinceka koji je otvorio stranice na društvenim mrežama kako bi iznio svoju stranu priče.

Turudić je kazao da će Državno odvjetništvo objaviti analize i za ostala odlagališta otpada, poput onih u Benkovcu i Varaždinu, ali da one još nisu gotove. Dodao je i da se otpad na spornu lokaciju u Gospiću ne vozi već "puno više od godine dana”.

Govoreći o nedavnim požarima u Dalmaciji, posebno onome kod Omiša, Turudić je rekao da treba vidjeti do kuda će izvidi dovesti i do kojih će se rezultata doći te da je o tome još rano govoriti.

Na pitanje ima li elemenata sumnje na terorizam Turudić je rekao da to nije isključeno i da ta mogućnost uvijek postoji. Podsjetio je da zakon poznaje pojam prouzročenja požara radi terorizma. "Sad ćemo utvrditi imali li motiva za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima", zaključio je Turudić.