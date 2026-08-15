Šincek postao influencer: Osumnjičeni u aferi s otpadom otvorio profil, prozvao Možemo

Josip Šincek, prvoosumnjičeni u USKOK-ovoj istrazi povezanoj s nezakonitim gospodarenjem i odlaganjem otpada, jučer je na Facebooku pokrenuo stranicu pod nazivom “Šincek Josip – istina ispod otpada”.

Na novoj stranici dosad je objavio četiri videa u kojima se obratio javnosti te iznio svoje tvrdnje i pitanja vezana uz slučaj zbog kojeg je pod istragom.

'Nijedan medij nije bio voljan prenijeti moje obraćanje u cijelosti'

U prvom videu Šincek je objasnio zbog čega se odlučio javnosti obraćati putem društvenih mreža, objavio je portal Likaclub.

"Pozdrav svima, ja sam Josip Šincek. Želim javnost obavijestiti da ću putem dijeliti sadržaj vezan uz slučaj koji mi se stavlja na teret. Ovaj način odabrao sam iz razloga što do sada nijedan medij s kojim sam stupio u kontakt nije bio voljan prenijeti u cijelosti moje obraćanje.

Čak i kratki odgovori koje sam davao telefonski nisu bili preneseni u cijelosti, već izvučeni iz konteksta i preneseni na senzacionalistički način. Napominjem kako ni za jedan medij nisam dao ekskluzivno obraćanje te takve naslove oštro odbacujem", poručio je Šincek.

U nastavku obraćanja osvrnuo se na ograničenja vezana uz istragu, ali i na informacije koje su dosad dospjele u javnost.

"Također, moram spomenuti da sam upozoren kako tijekom istrage ne smijem iznositi nikakve detalje slučaja jer su izvidi tajni te za kršenje navedenog mogu pravno odgovarati, dok istovremeno iz samog spisa cure dokumenti i izvrću se u korist senzacionalističkog novinarstva.

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Moje poštivanje tih ograničenja ne znači da priznajem ono što je objavljeno u medijima. Usprkos navedenom, o pojedinim detaljima mogu progovoriti te ću to učiniti objavom nekoliko videa na ovom profilu", rekao je.

O PFAS-u: 'Sama prisutnost ne dokazuje njegov izvor'

U drugom videu Šincek je govorio o PFAS spojevima i njihovoj prisutnosti u okolišu, pritom dovodeći u pitanje povezivanje njihove detekcije s plastikom koju je koristila njegova tvrtka.

"Sama prisutnost PFAS-a zato ne dokazuje njegov izvor. Potrebno je utvrditi konkretan spoj, koncentraciju i način na koji je dospio u okoliš. Do danas nije predočen nijedan laboratorijski nalaz kojim bi PFAS bio utvrđen u plastici koju smo koristili. Plastika je proizvedena za agregat", rekao je.

Prozvao Možemo zbog otpada na Jakuševcu

U trećem videu, naslovljenom "Što Možemo zaista može", Šincek se osvrnuo na gospodarenje otpadom u Zagrebu i količine otpada koje završavaju na Jakuševcu.

U četvrtom videu Šincek je otvorio pitanje zbrinjavanja otpada nastalog tijekom poslijepotresne obnove Zagreba te zatražio objavu dokumentacije iz koje bi se moglo utvrditi gdje je završio otpad sa svakog obnovljenog objekta.

"Ne izričem presudu. Tražim dokumente i izračun i neovisnu provjeru. Ako je sve bilo regularno, to što mi niste poslali, poslao sam vam upit. Objavite potpuni papirnati trag. Ako dokumentacija ili količine ne odgovaraju stvarnom stanju, mora slijediti istraga i odgovornost. Za sve moraju vrijediti ista pravila", poručio je Šincek.

Šincek je prvoosumnjičeni u slučaju nezakonitog gospodarenja i odlaganja otpada koji je otkrio Europol. Sumnja se da je organizirao skupinu koja je radi stjecanja protupravne imovinske koristi nabavljala i uvozila otpad te ga nezakonito skladištila i odlagala u Gospiću i na još nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Šincek je, među ostalim, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao oko 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću.