Stigla potvrda ministarstva: Preminula u požaru je Dragana (34), obitelji izrazili sućut

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru kod Omiša poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili sućut njezinoj obitelji.

Riječ je o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoša koja je u Hrvatsku stigla radi sezonskog posla. Posljednji put viđena je u četvrtak, 13. kolovoza, kada je pobjegla od požara na području Stanića. Njezino tijelo pronađeno je u petak na požarištu.

Za vrijeme požara Dragana se nalazila u automobilu s još dvije osobe. U jednom je trenutku otišla od automobila i od tada joj se izgubio trag.

Njezina obitelj dostavila je uzorke DNK, a suprug je stigao u Hrvatsku.

"Izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH", poručili su Ministarstvo i HTZ-a.

Veliki interes stranih medija

MINTS i HTZ danas su zbog velikog zanimanja stranih medija za požar na području Omiša održali online sastanak s direktorima predstavništava HTZ-a na osam važnih emitivnih tržišta - u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dogovoreno je da predstavništva tijekom dana medijima i partnerima na svojim tržištima prenesu službene informacije o situaciji u Hrvatskoj.

U poruci namijenjenoj stranim medijima navodi se da su nadležne službe pravodobno reagirale te da su turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti.

"Nakon teške noći i izvanredne situacije uzrokovane velikim požarom na području Omiša i okolice, stanje na terenu postupno se stabilizira. Nadležne službe i institucije i dalje su na terenu, prate situaciju te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i imovine", poručili su MINTS i HTZ.

Izrazili su "iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH" te "duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica" požara. Svima koji su stradali ili su na bilo koji način pogođeni požarom poželjeli su što brži i uspješniji oporavak.

Svi turisti su zbrinuti

Ministarstvo i HTZ navode da od početka izvanredne situacije, u suradnji s lokalnim vlastima i turističkim sektorom, aktivno sudjeluju u pružanju pomoći turistima pogođenima požarom.

Ističu da su svi turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti, a onima kojima je bio potreban alternativni smještaj osigurane su hotelske sobe na području Splitsko-dalmatinske županije.

"Situacija se postupno normalizira, a turističke aktivnosti u najvećem dijelu te destinacije odvijaju se nesmetano. Hrvatska ostaje otvorena i spremna dočekati svoje goste, uz kontinuirano praćenje situacije i punu suradnju svih nadležnih službi i turističkog sektora", poručili su.

MINTS i HTZ navode i da pravodobna reakcija nadležnih službi potvrđuje sposobnost sustava da u izvanrednim okolnostima brzo pruži pomoć i zaštiti ljude.

Posebno su zahvalili vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, lokalnim vlastima, turističkom sektoru i svima koji sudjeluju u zaštiti ljudi, domova i imovine.

Na području bilo oko 12.000 turista

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je u petak, nakon sjednice Stožera civilne zaštite u Omišu, objavio da je u suradnji s HTZ-om osigurano oko 200 soba za turiste s područja zahvaćenog požarom.

Prema podacima iznesenima na Stožeru, na tom je području u trenutku požara boravilo oko 12.000 turista.

Ministarstvo turizma i sporta u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova pruža pomoć stranim turistima, uključujući osiguravanje smještaja, organizaciju povratka u njihove zemlje te komunikaciju s diplomatskim predstavništvima.

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