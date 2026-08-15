Dragana je pobjegla od požara i nestala: Obitelj dala DNK uzorke, suprug stigao u Hrvatsku

Tijekom katastrofalnog požara kod Omiša nestala je Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini. Posljednji put viđena je u četvrtak, 13. kolovoza, kada je pobjegla od požara na području Stanića.

Dragana je u Hrvatsku stigla radi sezonskog posla. Njezina obitelj odmah se uključila u potragu i u kontaktu je s nadležnim službama, piše BL portal.

Obitelj dostavila DNK uzorke

Obitelj je dostavila DNK uzorke, a Draganin suprug stigao je u Hrvatsku kako bi uz pomoć nadležnih službi pokušao doznati što joj se dogodilo.

Za vrijeme požara Dragana se nalazila u automobilu s još dvije osobe. U jednom je trenutku otišla od automobila i od tada joj se gubi svaki trag. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba iz automobila teško je ozlijeđena.

Policija je objavila njezine osobne podatke i fotografiju. Dragana je visoka 165 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima crnu kosu, smeđe oči te manji nos i uši, objavljeno je na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Iako službene potvrde policije i Županijskog državnog odvjetništva neće i ne može biti dok ne budu poznati rezultati obdukcije i analize DNK, mrtvo tijelo pronađeno u petak na području Stanića najvjerojatnije je tijelo 34-godišnje Dragane.

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