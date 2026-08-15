U samo nekoliko minuta uništeno je 25 godina njihovog truda: 'Sve je nestalo u plamenu i dimu'

Katastrofalni požar kod Omiša je lokaliziran, a mještani su krenuli zbrajati štetu koju je prouzrokovala vatrena stihija. Obitelji Mimica u potpunosti su izgorjeli vinogradi. O cijeloj situaciji oglasili su se na Facebook stranici Vinarije Mimica.

"Neke se stvari u životu grade desetljećima, a nestanu u samo nekoliko minuta", poručili su i istaknuli kako je nestalo sve što su gradili posljednjih 25 godina.

"Svi oni trsovi, svaki metar zemlje u koji je utkano 25 godina našeg rada, znoja, truda i ljubavi cijele obitelji — sve je nestalo u plamenu i dimu", napisali su.

Iako je materijalna šteta velika, obitelj je zahvalna što su svi njezini članovi na sigurnom. "Srce nam se slama dok gledamo ono što je ostalo, ali u ovoj golemoj tuzi moramo biti zahvalni na onom najvažnijem: svi smo na sigurnom, živi i zdravi. Život je spašen, a to je jedino što se ne može vratiti", poručili su.

Zahvalili su vratrogascima koji se i dalje bore s požarom, ali i prijateljima, susjedima i svim ostalima koji im pružaju podršku i nude pomoć u ovim teškim vremenima. "Vaša briga, stisak ruke i svaka topla riječ u ovom nam mračnom trenutku daju snagu da ne pokleknemo", zaključili su.

Obitelj Mimica poznata je u omiškom kraju po autohtonim hrvatskim sortama čiji su vinogradi bili na strmim padinama omiške Dinare.

Na Pelješcu stradalo oko 5000 loza

O razmjerima štete oglasila se i vinarija Bura-Mrgudić, čiji su vinogradi stradali u požaru na Pelješcu.

"U današnjem požaru stradali su i naši vinogradi Plavca i Rukatca na Pelješkoj Župi, oko 5000 loza koje su za nekoliko tjedana trebale biti spremne za berbu", napisali su.

Istaknuli su kako nakon požara ponovno svjedočimo sve većem broju zapuštenih i neobrađenih poljoprivrednih zemljišta. Dodali su kako su se takva zemljišta pokazala kao veliki problem.

"Vjetar i vatra proširili su se kroz zarasla i zapuštena polja Pelješke Župe, pritom nanoseći velike štete obrađenim vinogradima i maslinicima. Čisto i uređeno poljoprivredno zemljište znači i manji rizik od širenja požara", zaključili su.

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