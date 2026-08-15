Rakitići otišli iz Hrvatske: Zbog načina na koji su putovali raspisale su se društvene mreže

Nakon dvije godine života u Splitu, obitelj Rakitić napustila je Hrvatsku. Potvrdila je to Raquel Mauri (36), supruga nogometaša Ivana Rakitića (38), objavivši na Instagramu galeriju fotografija s putovanja privatnim zrakoplovom natrag u njihovu voljenu Sevillu.

Kraj splitske epizode

Time je završena hrvatska epizoda obitelji Rakitić, koja je započela Ivanovim dolaskom u Hajduk u srpnju 2024. godine. Nakon što je ispunio želju da zaigra za splitski klub, Rakitić je po završetku karijere preuzeo ulogu tehničkog direktora, s koje je odstupio u lipnju 2026. Iako više nema službenu funkciju, ostat će vezan uz Hajduk kao ambasador.

Odluka o povratku u Španjolsku donesena je prvenstveno zbog obiteljskih obveza i početka nove školske godine za njihove kćeri, Altheu i Adaru. Obitelj se vraća u Sevillu, Raquelin rodni grad i mjesto gdje je započela njihova ljubavna priča.

Raquel je odlazak zabilježila serijom fotografija nasmijane obitelji ispred i u privatnom zrakoplovu. Uz njih su putovali i kućni ljubimci, a jednostavan opis objave, emotikon kuće, jasno je dao do znanja da se za njih radi o povratku kući.

Emotivni komentari

Objava je izazvala brojne reakcije prijatelja i pratitelja. Dok su prijatelji iz Španjolske izrazili sreću zbog njihovog povratka, brojni hrvatski pratitelji s tugom su se oprostili od obitelji. "Naša draga obitelj Rakitić! Sretan put! Vratite se, Hrvati vas vole!", poručila im je jedna pratiteljica. Posebno se izdvojio emotivan komentar Raqueline majke: "I došao je taj dan! (...) zahvaljujem Bogu što vidim vaš povratak kući".

Sam Ivan Rakitić je ispod objave ostavio niz crvenih srca. Iako je velika većina komentara bila ispunjena pozitivnim željama, našlo se i nekoliko kritičkih osvrta na putovanje privatnim zrakoplovom.