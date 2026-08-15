FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUKSUZAN PRIJEVOZ /

Rakitići otišli iz Hrvatske: Zbog načina na koji su putovali raspisale su se društvene mreže

Rakitići otišli iz Hrvatske: Zbog načina na koji su putovali raspisale su se društvene mreže
×
Foto:

Nakon dvije godine obitelj je napustila Dalmaciju, a fotografije s njihovog putovanja brzo su postale glavna tema među pratiteljima

15.8.2026.
9:42
Hot.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon dvije godine života u Splitu, obitelj Rakitić napustila je Hrvatsku. Potvrdila je to Raquel Mauri (36), supruga nogometaša Ivana Rakitića (38), objavivši na Instagramu galeriju fotografija s putovanja privatnim zrakoplovom natrag u njihovu voljenu Sevillu.

Kraj splitske epizode

Time je završena hrvatska epizoda obitelji Rakitić, koja je započela Ivanovim dolaskom u Hajduk u srpnju 2024. godine. Nakon što je ispunio želju da zaigra za splitski klub, Rakitić je po završetku karijere preuzeo ulogu tehničkog direktora, s koje je odstupio u lipnju 2026. Iako više nema službenu funkciju, ostat će vezan uz Hajduk kao ambasador.

Odluka o povratku u Španjolsku donesena je prvenstveno zbog obiteljskih obveza i početka nove školske godine za njihove kćeri, Altheu i Adaru. Obitelj se vraća u Sevillu, Raquelin rodni grad i mjesto gdje je započela njihova ljubavna priča.

Raquel je odlazak zabilježila serijom fotografija nasmijane obitelji ispred i u privatnom zrakoplovu. Uz njih su putovali i kućni ljubimci, a jednostavan opis objave, emotikon kuće, jasno je dao do znanja da se za njih radi o povratku kući.

Emotivni komentari

Objava je izazvala brojne reakcije prijatelja i pratitelja. Dok su prijatelji iz Španjolske izrazili sreću zbog njihovog povratka, brojni hrvatski pratitelji s tugom su se oprostili od obitelji. "Naša draga obitelj Rakitić! Sretan put! Vratite se, Hrvati vas vole!", poručila im je jedna pratiteljica. Posebno se izdvojio emotivan komentar Raqueline majke: "I došao je taj dan! (...) zahvaljujem Bogu što vidim vaš povratak kući".

Sam Ivan Rakitić je ispod objave ostavio niz crvenih srca. Iako je velika većina komentara bila ispunjena pozitivnim željama, našlo se i nekoliko kritičkih osvrta na putovanje privatnim zrakoplovom.

Raquel MauriIvan RakitićSevillaPrivatni Zrakoplov
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike