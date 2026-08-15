Vodič za HNL i europske lige: Nedjelja donosi spektakle u domaćoj ligi, Perišićev PSV na ispitu

Pred nama je još jedan vikend ispunjen nogometnim uzbuđenjima. U fokusu su dvoboji Hrvatske nogometne lige, gdje se nastavlja borba za bodove, dok će na europskim travnjacima hrvatski reprezentativci tražiti put do novih pobjeda. Donosimo pregled najvažnijih utakmica i gdje ih možete pratiti.

Subota nudi okršaj davljenika i test za prvaka

Subotnji program otvaraju Istra 1961 i Slaven Belupo na stadionu Aldo Drosina s početkom u 18:30 sati. Riječ je o susretu dviju momčadi koje se nalaze u lošoj formi i pod imperativom su pobjede. Puljani u dvoboj ulaze nakon ohrabrujućeg remija (2:2) protiv Hajduka, no bez domaće pobjede su u posljednja dva prvenstvena susreta. Trener Javier Cabello može biti zadovoljan jer nema problema s izostancima igrača. S druge strane, Slaven Belupo proživljava teške dane. Momčad iz Koprivnice u Pulu stiže nakon poraza od Varaždina i s nizom od pet poraza u zadnjih šest utakmica, a njihova obrana kapitulirala je čak 15 puta u tom periodu. Posebno zabrinjava njihova forma na gostovanjima, gdje su [bez pobjede u posljednjih trinaest ligaških utakmica. Dodatnu glavobolju treneru Mariju Gregurini stvara dugačka lista ozlijeđenih igrača na kojoj se nalaze Caimacov, Zuta, Urata, Medimorec, Božić i Jakir. Iako međusobni omjer sugerira izjednačenost, gosti nisu slavili na Drosini u zadnja tri ogleda, pa Istra s pravom nosi ulogu favorita.

Večernji termin od 21:00 sat rezerviran je za dvoboj Osijeka i Lokomotive, dok će ljubitelji španjolskog nogometa od 19:30 sati moći pratiti susret Alavesa i Getafea. Ipak, najviše pažnje privlači gostovanje PSV-a kod Excelsiora u nizozemskoj Eredivisie (20:00). Momčad za koju nastupa Ivan Perišić, aktualni prvak, neuvjerljivo je ušla u sezonu. Nakon poraza u Superkupu i remija 2:2 u prvom kolu, PSV izgleda ranjivo, posebice u obrani. To će pokušati iskoristiti Excelsior, koji je u fantastičnoj formi s jedanaest uzastopnih utakmica bez poraza. Ipak, tradicija je apsolutno na strani Perišićevog kluba - Excelsior nije pobijedio PSV od 1985. godine i ima niz od četrnaest uzastopnih poraza.

Nedjelja donosi nove HNL derbije

Nedjeljni program u HNL-u također donosi dvije vrlo zanimljive utakmice. Od 18:30 sati Varaždin, ohrabren pobjedom u Koprivnici, dočekuje Rijeku, koja traži kontinuitet dobrih rezultata na početku sezone. Obje ekipe gaje napadački stil igre, što obećava otvorenu i atraktivnu utakmicu. Za kraj vikenda, od 21:00 sat, Gorica će ugostiti Hajduk. Splićani nakon neočekivanog remija u Puli traže povratak na pobjedničke staze, no čeka ih uvijek neugodno gostovanje u Velikoj Gorici. Domaćin će sigurno tražiti svoju priliku da iznenadi favoriziranog protivnika i dodatno zakomplicira situaciju na vrhu ljestvice.

Sve utakmice Hrvatske nogometne lige prenosit će se na kanalima MAXSporta, dvoboj La Lige na Arena Sportu, a susret nizozemske lige na Sport Klubu. Pred nama je vikend koji jamči pregršt kvalitetnog nogometa i neizvjesnih završnica.