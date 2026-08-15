Dinamo dobio dobre vijesti: Viking doživio šok uoči dolaska na Maksimir

Viking na Maksimir stiže nakon bolnog poraza u norveškom prvenstvu. U posljednjoj provjeri prije dvoboja s Dinamom, Rosenborg je u Trondheimu slavio 2:1 pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade.

Viking je poveo preko Emila Konradsena Ceidea, dok je za goste u 81. minuti zabio Peter Christiansen, napadač na kojeg će Dinamova obrana morati posebno paziti. Ipak, domaći su u samoj završnici pronašli put do pobjede.

Viking je tako ostao drugi u norveškom prvenstvu, a sada se potpuno okreće Dinamu. Prvi susret play-offa Lige prvaka igra se u četvrtak na Maksimiru, dok je uzvrat 26. kolovoza u Stavangeru.