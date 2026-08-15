FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PILA NAOPAKO? /

Dinamo dobio dobre vijesti: Viking doživio šok uoči dolaska na Maksimir

Dinamo dobio dobre vijesti: Viking doživio šok uoči dolaska na Maksimir
×
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Viking je tako ostao drugi u norveškom prvenstvu

15.8.2026.
9:43
Sportski.net
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Viking na Maksimir stiže nakon bolnog poraza u norveškom prvenstvu. U posljednjoj provjeri prije dvoboja s Dinamom, Rosenborg je u Trondheimu slavio 2:1 pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade.

Viking je poveo preko Emila Konradsena Ceidea, dok je za goste u 81. minuti zabio Peter Christiansen, napadač na kojeg će Dinamova obrana morati posebno paziti. Ipak, domaći su u samoj završnici pronašli put do pobjede.

Viking je tako ostao drugi u norveškom prvenstvu, a sada se potpuno okreće Dinamu. Prvi susret play-offa Lige prvaka igra se u četvrtak na Maksimiru, dok je uzvrat 26. kolovoza u Stavangeru.

DinamoVikingur
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike