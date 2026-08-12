FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO POGLAVLJE /

Ivan Rakitić iznenadio odlukom da napušta Hrvatsku: Otkrio za čim žali

Ivan Rakitić iznenadio odlukom da napušta Hrvatsku: Otkrio za čim žali
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon dvije godine u Dalmaciji, bivši vatreni emotivnim se okupljanjem oprostio od prijatelja

12.8.2026.
16:32
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski bivši reprezentativac Ivan Rakitić (38) i njegova obitelj donijeli su važnu životnu odluku. Kako doznaje 24sata, nakon dvije godine provedene u Splitu, sa suprugom Raquel Mauri (36) te kćerima Altheom i Adarom seli natrag u Sevillu.

U emotivnom obraćanju okupljenima, Rakitić je zahvalio na toplom prijemu i naglasio koliko je njegova obitelj uživala u Splitu. Priznao je da mu je žao što s Hajdukom nije uspio osvojiti trofej, no istaknuo je da je dao sve od sebe te poručio kako će klubu i dalje ostati na raspolaganju kao ambasador. Objasnio je da se vraćaju u Sevillu radi obveza i početka školske godine, ali da će u Split zasigurno često dolaziti.

Od bliskih ljudi koje je upoznao tijekom boravka u Dalmaciji oprostio se u jednoj splitskoj konobi. Cijeli govor možete pogledati OVDJE.

Ivan Rakitić iznenadio odlukom da napušta Hrvatsku: Otkrio za čim žali
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Planovi za budućnost i novi poslovni koraci

Nakon odlaska iz Splita, bivši hrvatski reprezentativac planira se posvetiti obitelji, ali i obrazovanju u području sportskog menadžmenta. Iako već ima nekoliko ponuda iz ozbiljnih klubova, naglasio je kako ne želi žuriti s odlukama o nastavku karijere.

Podsjetimo, obitelj Rakitić živjela je u Sevilli i prije preseljenja u Split u srpnju 2024. godine. Upravo je u tom španjolskom gradu Rakitić proveo velik dio karijere, upoznao suprugu Raquel i zasnovao obitelj, pa je povratak u Andaluziju logičan korak za njihov nastavak života.

Ivan RakitićRaquel Maurišpanjolska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike