Ivan Rakitić iznenadio odlukom da napušta Hrvatsku: Otkrio za čim žali

Hrvatski bivši reprezentativac Ivan Rakitić (38) i njegova obitelj donijeli su važnu životnu odluku. Kako doznaje 24sata, nakon dvije godine provedene u Splitu, sa suprugom Raquel Mauri (36) te kćerima Altheom i Adarom seli natrag u Sevillu.

U emotivnom obraćanju okupljenima, Rakitić je zahvalio na toplom prijemu i naglasio koliko je njegova obitelj uživala u Splitu. Priznao je da mu je žao što s Hajdukom nije uspio osvojiti trofej, no istaknuo je da je dao sve od sebe te poručio kako će klubu i dalje ostati na raspolaganju kao ambasador. Objasnio je da se vraćaju u Sevillu radi obveza i početka školske godine, ali da će u Split zasigurno često dolaziti.

Od bliskih ljudi koje je upoznao tijekom boravka u Dalmaciji oprostio se u jednoj splitskoj konobi. Cijeli govor možete pogledati OVDJE.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Planovi za budućnost i novi poslovni koraci

Nakon odlaska iz Splita, bivši hrvatski reprezentativac planira se posvetiti obitelji, ali i obrazovanju u području sportskog menadžmenta. Iako već ima nekoliko ponuda iz ozbiljnih klubova, naglasio je kako ne želi žuriti s odlukama o nastavku karijere.

Podsjetimo, obitelj Rakitić živjela je u Sevilli i prije preseljenja u Split u srpnju 2024. godine. Upravo je u tom španjolskom gradu Rakitić proveo velik dio karijere, upoznao suprugu Raquel i zasnovao obitelj, pa je povratak u Andaluziju logičan korak za njihov nastavak života.