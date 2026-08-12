Misterij tajne operacije: Trump promijenio avion, novinari ostali i postali moguća meta

'NETKO JE ZNAO...' /

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je tijekom prošlomjesečnog boravka u Turskoj u tajnosti prebačen iz Air Force Onea u drugi vojni zrakoplov zbog moguće iranske prijetnje.

Trump se nakon NATO-ova samita ukrcao u predsjednički avion, ali njime nije nastavio put prema Velikoj Britaniji. Tajna služba prebacila ga je u drugi zrakoplov uz pomoć kamiona za dostavu hrane podignutog do vrata Air Force Onea.

„Postupam prema uputama Tajne službe i vojske. Htjeli su da idem drugim letom, drugim avionom. Radim ono što mi kažu“, rekao je Trump. Na pitanje zašto je to bilo potrebno, odgovorio je: „Pretpostavljam da je postojala neka prijetnja. Nisam se previše raspitivao. Dobivam puno prijetnji.“

Novinari ostali u Air Force Oneu

Slučaj je izazvao pitanja jer je Air Force One potom poletio s novinarima i visokim američkim dužnosnicima. Među njima su bili državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung i zamjenik predstojnika ureda predsjednika Stephen Miller.

Na pitanje zašto je za njega bilo preopasno putovati Air Force Oneom, a za novinare nije, Trump je odgovorio da je avion u kojem se on nalazio vjerojatno bio izložen većem riziku.

Bivši agent Tajne službe Robert E. McDonald smatra da složenost operacije sugerira da je postojala konkretnija prijetnja.

„Postojalo je nešto što je bilo na visokoj razini. Netko zna o kakvoj je prijetnji riječ, ali mislim da to nikada nećemo saznati“, rekao je.

Zbog cijelog slučaja demokrati su zatražili brifing u Kongresu i odgovore na pitanje jesu li novinari i javnost bili namjerno dovedeni u zabludu.

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