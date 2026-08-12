Gledat ćete pomrčinu? Oftalmolog upozorava što ne smijete raditi da ne oštetite vid!

Pomrčina Sunca organizirano će se promatrati i u Hrvatskoj, no stručnjaci upozoravaju da je pritom nužno zaštititi oči. Izravno gledanje u Sunce bez odgovarajuće zaštite može dovesti do ozbiljnog, pa i trajnog oštećenja vida.

O opasnostima smo razgovarali s dr. Juricom Predovićem, oftalmologom u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu, koji objašnjava da naše oko djeluje poput leće koja fokusira Sunčevu svjetlost.

"„Svi znamo da možemo izazvati požar korištenjem leće sabirače i Sunčeve svjetlosti. Isto se događa i u oku. U oku imamo leću koja sabire Sunčevu svjetlost i fokusira je na žutu pjegu te može uzrokovati trajno oštećenje vida ako se dugo gleda u intenzivan izvor svjetlosti", upozorava Predović.

Dovoljno može biti samo nekoliko sekundi

Na pitanje koliko dugo treba gledati u Sunce bez odgovarajuće zaštite da bi došlo do oštećenja, oftalmolog odgovara da to ovisi o intenzitetu svjetlosti.

"Već nekoliko sekundi može biti dovoljno za oštećenje vida. Oštećenja mogu biti prolazna, ali ako ljudi dulje gledaju u Sunce, mogu biti i trajna", ističe.

Činjenica da će se pomrčina u Hrvatskoj događati u večernjim satima ne znači da je gledanje u Sunce tada sigurno. Sunčeva svjetlost i dalje je dovoljno jaka da može oštetiti oko.

"Treba zapamtiti da su nam navečer zjenice šire i propuštaju veću količinu svjetlosti u oko pa oštećenja mogu biti izražena iako se pomrčina događa u večernjim satima", upozorava Predović.

Posebno naglašava da će iz Hrvatske biti vidljiva djelomična, a ne potpuna pomrčina Sunca, što znači da će tijekom cijelog događaja dio Sunčeve svjetlosti izravno dolaziti do oka.

Obične sunčane naočale nisu zaštita

Za promatranje pomrčine nije dovoljno staviti obične sunčane naočale. Potrebne su posebne, neoštećene i certificirane naočale namijenjene upravo promatranju Sunca.

Čak i uz takvu zaštitu oftalmolog savjetuje da se Sunce ne promatra nepotrebno dugo.

Prvi znak da je došlo do oštećenja može biti zamućenje vida neposredno nakon gledanja u Sunce. Problem je što se posljedice mogu dodatno razvijati.

"Oštećenja mogu biti trajna te se intenzivirati tijekom nekoliko sati ili dana", upozorava Predović.

Poseban oprez s teleskopima i dalekozorima

Oftalmolog savjetuje poseban oprez pred sam zalazak Sunca, kada će pomrčina biti najizraženija. Sunce se ni tada ne smije promatrati bez odgovarajuće certificirane zaštite.

Dodatna opasnost su optička pomagala poput teleskopa, dalekozora i objektiva fotoaparata. Ona koncentriraju Sunčevu svjetlost i mogu znatno povećati rizik od ozljede oka.

Predović zato upozorava da se takva pomagala ne koriste za izravno promatranje Sunca bez odgovarajućih, za tu namjenu predviđenih solarnih filtara.

Poruka stručnjaka je jasna: pomrčina Sunca može biti spektakularan prizor, ali samo uz pravilnu zaštitu očiju.