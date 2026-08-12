Ministrica se obrušila na oporbu: 'Oni znaju da ne izgovaraju istinu. I to ulazi ljudima u uši'

MOST traži opoziv Vlade, stoga uživo u Pločama uključujemo ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković.

Traži se opoziv Vlade, je li zakazao sustav državnog nadzora opasnog otpada i ima li tu političke odgovornosti Vlade?

Ja bih rekla, kad govorimo o državnom nadzoru, je li govorimo o lokalnom nadzoru, Inspektoratu, pravosudnom sustavu. Kad govorimo o istražnom procesu, evidentno je da su nadležna tijela RH postupala, da se radi potpuna, cjelovita i neovisna istraga koja će rezultirati određenom rezultatima. Što se tiče nas u Ministarstvu, ovdje nije bila riječ o otpadu koji je prolazio bilo kakve notifikacije ministarstva, koji je bio prijavljen. Ovdje ću više puta osporiti izgovorenu laž od različitih zastupnika u Saboru, oporbenih zastupnika. Oni znaju dok izgovaraju da ne izgovaraju istinu, kažu da smo mi dali dozvolu, ponavljaju to. I to ulazi u uši ljudi, a to je potpuna neistina. Komunalno redarstvo mora obilaziti teren, mora primjećivati i ograđivati ilegalne lokacije, mora nama to prijavljivati. Imamo elektronički sustav. U izmjenama zakona mi se malo više bavimo tom stranom nadzora. Što se tiče Državnog inspektorata, on je isto u ovom slučaju postupao i što se tiče nas - mi smo se prihvatili sanacije s obzirom da onečišćivač koji bi trebao platiti, evidentno je da to ne može na vrijeme napraviti. Mi smo uknjižili založno pravo, pripremili prve nabave i imali već jednu, sad imamo drugu i pripremamo nabavu za zakopani otpad

Tisuće tona otpada nisu ondje završile preko noći. Možete li imenovati instituciju koja je zakazala i dopustila da se ovo dogodi?

Mi danas najprije govorimo o više lokacija u RH. Ne samo u Gospiću. Govorimo i o nekim crnim točkama. Ne možemo reći da su posljedica ilegalnog djelovanja, ali su točke teškog onečišćenja. Mi smo pristupili njihovoj sanaciji. Govorimo o odlagalištima koje su posljedica nezakonitih radnji. One su u Gospiću, Samoboru, Pazinu, Benkovcu, u Poznanovcu, Bedekovčini. Govorimo o tisućama tona na svim tim lokacijama i tamo gdje je postojala dozvola, nije ju izdalo ministarstvo nego županija. U svim tim slučajevima gdje je postojala dozvola - postojala je županijska. Na jednoj lokaciji je četiri puta izdavana.

Je l' nam možete reći neki konkretan rok kada će početi sanacija otpada jer je očigledno hitno?

Mi smo već vidjeli da je SDP u svom istupu potvrdio da je baš teško očekivati hitnu sanaciju heterogenog otpada. Potrebno je napraviti pravodobnu sanaciju, poduzeti sve što se može, kolege predstavljaju različite modele. Nisam ni jedan model vidjela koji govori o manjem vremenu od 12 mjeseci. Najčešće govore o puno više vremena. Mi ćemo dati sve od sebe da bude što brže. Voljeli bi da za ovu nabavu za rasuti opasni otpad i za neopasni otpad u vrećama da bude zainteresiranih gospodarskih subjekata. Imamo alternativu, pokušat ćemo je ostvariti, ako se nitko ne javi i pripremamo nabavu za zakopani dio otpada. Ne može se pripremiti bez potpunih analitičkih izvješća, analiza i vještačenja. Ta su vještačenja rađena u ovom uskočkom postupku i mi smo prionuli svaki put svakom dijelu otpada odmah nakon što bismo takve analize dobili, a u postupcima istraživanja tržišta omogućili smo svakom subjektu da uzima uzorke i da rade analize što nam je povećavalo znanja.

Koji je rok? Kada će se problem riješiti? Kada ćemo moći mirno spavati?

Što se tiče vanjskog dijela otpada, riječ je zakonskom roku od godine dana. Što se tiče zakopanog otpada koji ih opravdano muči, mi ćemo roku dati veliku važnost u procesu nabave. Pričekajmo da je pripremimo. Pričekajmo da vidimo reakcije od svih subjekata kojima smo se obratili u istraživanju tržišta. Poduzeli smo sve moguće reakcije. Nekad je najbolji put da rok bude jedan od kriterija i on će biti.