Rijeka u finskom 'Manchesteru' brani prednost na stadionu s kojeg se utakmice gledaju iz stana

SJEVERNA UTVRDA /

Nogometaši Rijeke stigli su u Finsku na uzvrat trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Ilvesa. Momčad Matjaža Keka nosi minimalnu prednost od 1:0, no u Tampereu ih čeka težak zadatak protiv motiviranog domaćina na specifičnom terenu s umjetnom travom.

Novi dom Ilvesa kao adut domaćina

Domaćini će Rijeku ugostiti na potpuno novom stadionu Tammela, modernom zdanju dovršenom u proljeće 2024. godine. Kompleks, vrijedan preko 40 milijuna eura, prima 8.000 gledatelja i zadovoljava stroge kriterije UEFA-ine četvrte kategorije. Glavna specifičnost koja predstavlja izazov jest grijani teren s umjetnom travom, podloga na kojoj Ilves redovito igra. Stadion je dio većeg kompleksa koji uključuje i trgovački centar te stanove, a kao posebnu zanimljivost valja istaknuti da [neki od njih imaju izravan pogled na teren](https://www.ecophon.com/en/articles/inspiration/tammela-football-stadium/), omogućujući praćenje utakmica s prozora.

Tampere, grad tvornica i zelenila

Utakmica se igra u Tampereu, trećem po veličini finskom gradu, poznatom po industrijskoj baštini zbog koje je stekao nadimak "finski Manchester". Smješten između dva jezera, grad je nekad bio srce finske industrije, o čemu svjedoče očuvane tvorničke zgrade od crvene opeke. Danas su ti prostori prenamijenjeni u živahna kulturna središta, a sam se grad danas ponosi obiljem zelenila. Tampere je grad sporta, s modernom Nokia Arenom za hokej i drugim borilištima, a nogomet na novom stadionu Tammela postaje sve važniji dio lokalnog identiteta.

Riječka granitna obrana protiv finske nade

Iako se Rijeka mora prilagoditi na uvjete, forma apsolutno ide na ruku hrvatskom predstavniku. Kekova momčad u Finsku stiže s nizom od devet uzastopnih pobjeda. Posebno impresionira obrana koja je u posljednjih deset utakmica primila samo tri gola i čak osam puta sačuvala svoju mrežu netaknutom. S druge strane, Ilves se mora otvoriti i tražiti pogodak zaostatka, a ohrabrenje pronalaze u odličnoj formi na domaćem terenu gdje su pobijedili u posljednje četiri utakmice. Očekuje se da će Finci krenuti napadački, što će biti pravi test za čvrsti riječki blok.

Rijeka u uzvrat ulazi kao favorit, no minimalna prednost ne dopušta opuštanje. Domaćin, nošen navijačima i naviknut na specifičnu podlogu, tražit će priliku za iznenađenje. Prolazak dalje ovisit će o taktičkoj zrelosti i koncentraciji Kekove momčadi.