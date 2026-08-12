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OPET ISTA PRIČA /

Dove sono Talijani? Direkt u Trstu provjerio zašto susjedima više nismo prvi izbor

Gdje je nestao Ferragosto? 2019. u Hrvatskoj su Talijani imali 5 milijuna i 400 tisuća noćenja - lani dakle 2025. 3 milijuna i 900 tisuća. Ove godine u prvih sedam mjeseci je nekih 3 % više Talijana nego lani, ali opet daleko je to od nekadašnjih brojki. Što se događa - zašto ne dolaze toliko kao prije? Ostaju li doma ili idu u Grčku ili Egipat? Dove sono Talijani? Po odgovore je u Trst išla Ida Balen.

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12.8.2026.
7:30
RTL Direkt
FerragostoTalijaniLjetovanje
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