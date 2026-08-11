Je li ovo stvarno rješenje za nesnosne probleme? Koštat će 250 milijuna eura, gradnja kreće iduće godine

Kad su krajem 70-ih AC/DC objavili Highway to Hell - kao da su predvidjeli kako će izgledati vožnja od Zagreba do Karlovca pola stoljeća kasnije.

Gužve, gužve i onda još malo gužvi. Tako izgleda vožnja najprometnijom cestom Hrvatske u špici sezone. Krkljanac je nemogući izbjeći.

Vikendom, blagdanima pa i ponedjeljkom, dionica je noćna mora svih vozača. Točno je 14:00. Na Lučkom su gužve, a na Google mapama sve se crveni do Karlovca. Stanje jasno pokazuje koliko je potreban treći trak autoceste.

A taj spasonosni trak stiže uskoro. Promet autocestom godišnje raste za pet posto. Ljeti najprometnijom dionicom od Zagreba do Karlovca dugom 39 kilometara prosječno prođe gotovo 70 tisuća vozila dnevno i pod hitno je potrebno rješenje koje će smanjiti gužve.

"Autocesta sada s postojeće dvije trake u svakom smjeru će dobiti treću traku i jednu zaustavnu traku koja će omogućiti 20 do 30 posto kapaciteta, a to će se pogotovo odraziti u nekim vršnim periodima", pojašnjava profesor Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu.

Mišljenje profesora

Natječaj za posao vrijedan četvrt milijarde eura već je u tijeku, gradnja bi trebala početi sljedeće godine. Novac će se namaknuti iz EU fondova. Proširenje autoceste veliki je građevinski pothvat. Radovi će trajati 730 dana tj. dvije godine. Radit će se 24 sata dnevno u tri smjene. Ukupna širina kolnika autoceste s tri traka u svakom smjeru bit će 30,5 metara. Gradit će se 36 novih mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka i prolaza te 4 nova čvora.

I tako će autocesta sagrađena 1972. dobiti posve novi izgled. U vrijeme otvaranja bila je prva autocesta u Hrvatskoj, sada više od pola stoljeća kasnije postaje prva s tri traka. Dobiva i novi čvor Karlovac koji će biti kilometar bliže Zagrebu te novi izlaz s autoceste.

"Napravit će se neki novi čvorovi, neki postojeći će se morati izmaknuti i sve to u kombinaciji bi trebalo pridonijeti da ta autocesta bude u konačnici protočnija", Ševrović.

Ipak to je tek dio rješenja za smanjenje gužvi. Nakon završetka trećeg traka do Karlovca ide proširenje autoceste sve do Bosiljeva. To će biti puno zahtjevnija dionica gradnje zbog vijadukta Drežnik, najdužeg u Hrvatskoj... "Gdje će se praktički morati graditi novi vijadukt dug 2,5 kilometra i to je još veći zahvat jer na toj dionici su zahtjevniji objekti, ali bez toga praktički nećemo dobiti puni učinak proširenja ceste", zaključuje profesor Marko Ševrović.

Nova naplata cestarina

Paralelno - u proljeće kreće i nova naplata cestarina. Glavni cilj novog sustava jest ukidanje naplatnih kućica kako bi se slobodno moglo voziti bez i zaustavljanja. Pa bi nam zbog svega toga kolone, čekanje, i preznojavanje u automobilu trebalo otići prošlost.

"Nema smisla, nema smisla ovo više. Treba treći trak. Trebali su prije 10 godina, ne?", rezolutan je Luka iz Zagreba.

"Super, gužve su super. Turizam je na svom vrhuncu. Plaže su pune, kafići su puni, restorani su puni. Hrvatski turizam cvjeta. Na putovanje treba ići kad je slobodan dan i nigdje nam se ne žuri i život je lijep. I nemojte me slučajno izrezati, ovo morate pustiti!", sarkastična je Maja iz Zagreba.

Poslušali smo gospođu Maju koja je očito više puta na povratku s mora završila u koloni. Ipak, nazire se svjetlo na kraju tunela. a do kraja 2029. i završetka radova - strpljivo, samo strpljivo...