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PROMETNA NESREĆA KOD GOSPIĆA /

Hrvat (33) sletio s ceste i zabio se u rasvjetni stup, poginuo na licu mjesta

Hrvat (33) sletio s ceste i zabio se u rasvjetni stup, poginuo na licu mjesta
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Foto: Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL

I to za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita

11.8.2026.
8:16
danas.hr
Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL
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Teška prometna nesreća dogodila se jučer, 10. kolovoza 2026. godine u 9.30 sati na dionici državne ceste broj 25, u Podoštri. Jedna osoba smrtno je stradala.

Nesreća se dogodila kada je 33-godišnji hrvatski državljanin upravljao automobilom karlovačkih registracijskih oznaka iz smjera Novosela Trnovačkog u smjeru Gospića za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita. On je iz za sada još neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i sletio s kolnika, nakon čega je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim u rasvjetni stup.

Uslijed zadobivenih ozljeda, 33-godišnji vozač umro je na na mjestu događaja.

Prometna NesrećaGospić
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