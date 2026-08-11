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SIMPATIČNA SITUACIJA /

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović je s mužem na Hvaru ušla u restoran, no odbili su ih, a kasnije se javila i hostesa restorana te se ispričala

11.8.2026.
9:09
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem (41) ljetuje na Hvaru te su jedne večeri htijeli popiti piće u jednom restoranu, no hostesa restotrana ih je odbila. U simpatičnom videu na TikToku hostesa je prepričala situaciju te ih je pozvala nazad i poručila im: "Ja častim".

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prema njezinim riječima, par je htio popiti piće, no hostesa je rekla kako trenutno primaju samo one goste koji planiraju večerati te ih je uputila da odu u kafiće niže niz ulicu. Priznaje kako nije prepoznala popularnu pjevačicu te joj je to rekao drugi gost. 

Alaksandra joj je odgovorila na video: "Hahahahaha. Nisam se naljutilaaaa! Vidimo se nekom drugom prilikom❤️PS. Ja častim!" 

@krndeljicaa_2 #fyp #balkantiktok #sezona ♬ izvorni zvuk - Krndeljicaa

Poznata obitelj 

Podsjetimo, Aleksandrin suprug, Filip, posinak je jedne od najpoznatijih regionalnih pjevačica, Lepe Brene (65), te su jedan od najpoznatijih parova regionalne estrade. Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine, a nakon dvije godine veze svoju su ljubav okrunili brakom. Vjenčali su se 21. lipnja 2018. godine u Beogradu, na raskošnoj svadbi kojoj su prisustvovala brojna poznata lica.

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U ožujku 2019. godine postali su roditelji sina Aleksandra, a obitelj su 2025. godine proširili i rođenjem kćeri Arije. Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, Aleksandra je ranije govorila kako je vrlo brzo znala da je Filip osoba za koju se želi udati.

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Njihov brak godinama privlači pažnju javnosti, posebice zbog Aleksandrine sve uspješnije glazbene karijere, dok Filip iza sebe ima vlastitu poslovnu karijeru. Unatoč stalnom interesu medija za njihov privatni život, par nastoji obiteljske trenutke sačuvati za sebe.

Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

 
Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Foto: direkt 10.08.2026.
Aleksandra PrijovicFilip živojinovićHvarRestoranOdbiliIsprikaTiktokLepa Brena
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