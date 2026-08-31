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Unatoč temperaturi i nestanku struje usred nastupa, Severina osvojila Karlovac

Unatoč temperaturi i nestanku struje usred nastupa, Severina osvojila Karlovac
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Usred nastupa, cijeli grad je ostao bez električne energije na 20 minuta

31.8.2026.
22:44
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
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Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) zaključila je svoju ljetnu turneju spektakularnim koncertom u Karlovcu, o kojem je podijelila dojmove na svom Instagram profilu. Nastup pred više od 20.000 ljudi, kojim su ujedno otvoreni i 39. Karlovački dani piva, obilježila je nevjerojatna energija, ali i jedan neočekivani događaj koji je večer učinio doista nezaboravnom za sve prisutne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Energija jača od nestanka struje

U svojoj objavi, Severina je koncert opisala kao "veličanstven", a atmosferu je sažela riječima koje dočaravaju intenzitet večeri. "Koncert u Karlovcu je imao sva obilježja rocka, na plus 30, a ispod ovog balona plus 800. Bilo je vatreno, znojno", napisala je pjevačica, aludirajući na vrućinu pod kupolom pozornice.

Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada su se svjetla neočekivano ugasila. Usred nastupa, cijeli grad je ostao bez električne energije. "Nestala je struja u cijelom gradu na 20 minuta. Ali publika i mi nismo stali ni tad", otkrila je Severina. Taj trenutak, umjesto da prekine spektakl, dodatno je ojačao vezu između nje i publike, koja je zajedno s njom nastavila pjevati u mraku, pokazavši da je dobra atmosfera jača od tehničkih problema. Snimka koju je podijelila prikazuje ogroman prostor ispunjen tisućama obožavatelja koji pjevaju i snimaju svaki trenutak, stvarajući more svjetala svojim mobitelima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uz to, tijekom koncerta, Severina je dodala kako je prije nastupa dobila temperaturu, ali je svejedno odlučila doći u Karlovac, na što su okupljeni reagirali ovacijama i plijeskom. Svojom objavom Severina se zahvalila publici na nevjerojatnoj podršci. "Hvala Karlovčanke i Karlovčani na nezaboravnoj noći!", poručila je za kraj.

 

SeverinaKarlovacDani PivaBez StrujeKoncert
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