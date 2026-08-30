Severina prozvala sve odreda: 'Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena'

Glazbena zvijezda Severina (54) je tijekom koncerta u Karlovcu pozvala građane da se pridruže prosvjedu zbog opasnog otpada u Lici, a potom se oglasila i podužom objavom na društvenim mrežama. Pjevačica je poručila kako pitanja zdravlja, zagađenja i korupcije ne bi smjela imati ideološki predznak.

„05.09. Hrvatska hoda za Gospić. Smrt, bolest i korupcija pogađaju svakoga i nemaju ideološki predznak. Ne postoji ideologija koja podržava zagađenje i koja podržava da pojedinci kradu“, započela je Severina.

U nastavku objave Severina se osvrnula i na društvenu atmosferu te povukla paralelu s događanjima u Srbiji, upozorivši na, kako smatra, pokušaje diskreditiranja ljudi koji traže odgovornost. „Želimo li postati takvo društvo? Slijede li i nama, nakon batinaša na fejzbucima, batinaši po ulicama?“, upitala je.

'Neka dođu svi, Hrvatska je u pitanju'

Posebno oštra bila je prema protivnicima najavljenog Hoda za Liku, poručivši da za njih, po njezinu mišljenju, postoje samo tri mogućnosti. „Ili su slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje, ili su slizani s vlasti i o njoj ovise, ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema“, napisala je te dodala: „Svijet mogu spasiti samo dobri i hrabri.“

Dotaknula se i stanovnika Gospića koji upozoravaju na zdravstvene probleme te kritizirala reakcije dijela političara. Navela je kako je vidjela političare koji se smiju starijim ljudima koji tvrde da su se razboljeli, kao i ministricu koja govori da je voda dobra, pa poručila da bi trebalo poslati liječnike i provjeriti zdravstveno stanje građana.

Na prosvjed je pozvala i klečavce s Trga te sudionike Hoda za život. „Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena. Neka hodaju za Liku“, poručila je.

Poziv je uputila i braniteljima, istaknuvši kako želi da se spriječi daljnje odlaganje opasnog otpada u Hrvatskoj.

Objavu je zaključila riječima: „Ako je Hrvatska stvarno iznad svih, dokažimo to djelima, a ne riječima. Vidimo se!“