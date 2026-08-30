Dolly Parton sahranjena u krugu najbližih, počiva uz supruga Carla Deana

Tri dana nakon vijesto o smrti Dolly Parton, obitelj i najbliži prijatelji okupili su se u Nashvilleu kako bi se oprostili od legendarne country pjevačice. Intimna ceremonija održana je na groblju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, daleko od javnosti i medijske pozornosti.

Na ispraćaju je, prema dostupnim informacijama, bilo tek desetak članova obitelji. Cijeli događaj održan je uz pojačano osiguranje kako bi se sačuvala privatnost obitelji. Dolly je pokopana uz supruga Carla Deana, s kojim je provela 58 godina u braku, a koji je preminuo u ožujku 2025. godine.

Da je pjevačica položena na počinak potvrdila je i njezina nećakinja Lainey.

„Htjela sam pričekati da baka bude položena na počinak prije nego što pokušam svoje osjećaje pretočiti u riječi“, napisala je u emotivnoj objavi.

Dolly je tijekom života bila poznata po šljokicama, glamuroznim haljinama, visokim potpeticama i platinastoj kosi, no za svoj posljednji ispraćaj navodno je imala sasvim drukčiju želju. Njezin nećak Bryan Seaver za TMZ otkrio je da je željela biti odjevena udobno i jednostavno.

„Nakon života provedenog u teškim šljokicama, napokon zaslužuje biti ugodno i odmoriti se“, prenio je njezinu poruku. Prema želji pjevačice, pokopana je u jednostavnoj pamučnoj haljini, ali uz jedan detalj po kojem je bila prepoznatljiva gotovo cijelu karijeru - svoje štikle.

Dolly je još godinama ranije govorila i koju bi pjesmu voljela na vlastitom sprovodu. Odabrala je gospel pjesmu „If We Never Meet Again“, koja joj je bila posebno važna jer je bila omiljena pjesma njezina oca i izvodila se i na njegovu posljednjem ispraćaju.

Foto: @CelebCandidly/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Foto: Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Odlazak legende koja je zadužila svijet

Country legenda preminula je 25. kolovoza u 81. godini života nakon borbe s karcinomom. Vijest o njezinoj smrti izazvala je brojne reakcije diljem svijeta, a od pjevačice su se oprostile brojne poznate osobe i kolege iz glazbene industrije.

Obitelj je umjesto cvijeća zamolila obožavatelje da doniraju njezinoj humanitarnoj organizaciji Imagination Library, projektu kojim je tijekom godina milijunima djece omogućila pristup besplatnim knjigama.