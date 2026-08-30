Srpski influencer s četničkim tetovažama: 'Dražu i Đujića sam tetovirao jer sam upao u loše društvo'

Srpski influencer iz Beča Marko Miladinović završio je u splitskom zatvoru zbog tetovaža ozloglašenih četničkih vođa Draže Mihailovića i popa Momčila Đujića te drugih četničkih obilježja i simbola. Policija je ranije izvijestila da mu je sud odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru i da će nakon završetka prekršajnog postupka biti protjeran iz Hrvatske, a i zabranit će mu se ulazak u zemlju na pet godina.

Miladinović je posljednjih dana ljetovao u Splitu. Tetovaže je pokazivao u kafiću na Žnjanu i na fotografijama, što je izazvalo pažnju medija i policije. Na splitskom Općinskom prekršajnom sudu je zaradio optužni prijedlog za remećenje reda i mira te prekršaj Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Ovako se branio na sudu

Dalmatinski portal prenosi da je prekršaje odmah priznao. Kazao je da živi u Austriji, da povremeno odlazi u Srbiju. Prema njegovim riječima, Dražu i Đujića je istetovirao prije pet-šest godina jer je, kaže, upao u loše društvo pa se htio uklopiti.

"Sada sam svjestan da to nisam trebao napraviti jer s njima mogu povrijediti druge narode. Ne mrzim hrvatski narod, igram za hrvatski klub u Beču", kazao je Miladinović.

Priznao je da je objavio fotografije sa Žnjana, no da time nikoga nije htio uvrijediti. "Lijepo sam se proveo u Splitu, nisam razmišljao o tome što bi tetovaže mogle izazvati u javnosti", poručio je na sudu.

Miladinovića, poznatog i pod prezimenom Stojković, na Instagramu prati nešto više od 90 tisuća ljudi.

Policija: Remetio je javni red i mir

Policija je ranije izvijestila kako je u četvrtak popodne na terasi jednog kafića na Žnjanu remetio javni red i mir isticanjem spornih tetovaža. Istog je dana objavio i fotografije s te lokacije, koja je izazvala "uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske".

Dodali su i kako je, osim tetovaža četničkih vođa, istaknuo i onu s amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga“, a s donje strane "sloboda ili smrt“. Tetovaže su napisane na ćirilici, a iz policije ističu kako su to obilježja koja su koristile četničke snage.

Nakon objave na Instagramu policiji su pristigle brojne dojave zabrinutih građana, zbog čega je policija započela kriminalističko istraživanje. Uhićen je u subotu u svom vozilu u Splitu.