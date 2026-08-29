Pohvalio se četničkim obilježjima pa završio iza rešetaka: Splitska policija privela influencera iz Srbije

Splitska policija uhitila je državljanina Srbije (31) zbog javnog isticanja tetovaža na kojima su četničke vođe Draža Mihailović i Momčilo Đujić te četničko obilježje i simboli.

Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a nakon završetka prekršajnog postupka bit će protjeran iz Hrvatske i zabranit će mu se ulazak u zemlju na pet godina.

Iako policija nije navela identitet optuženog, mediji su pisali kako se radi o srpskom influenceru Marku Stojkoviću, kojeg na Instagramu prati oko 90.000 ljudi.

Objavio fotografiju na Instagramu

Policija je objavila kako je Stojković u četvrtak poslijepodne na terasi jednog kafića na splitskom Žnjanu remetio javni red i mir isticanjem spornih tetovaža.

"Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18,25 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a koja je objava izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske", naveli su iz policije.

Dodali su i kako je, osim tetovaža četničkih vođa, istaknuo i onu s amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga“, a s donje strane "sloboda ili smrt“. Tetovaže su napisane na ćirilici, a iz policije ističu kako su to obilježja koja su koristile četničke snage.

'Stvorio je neprijateljsko i ponižavajuće okruženje'

Nakon objave na Instagramu policiji su pristigle brojne dojave zabrinutih građana, zbog čega je policija započela kriminalističko istraživanje. Influencer je uhićen jučer oko 14 sati u svom vozilu na području Splita.

Kriminalističkim istraživanjem, navodi policija, utvrđena je osnovana sumnja da je javnim isticanjem tetovaža remetio javni red i mir te da je, "s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja", povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti.

Sankcioniran i 56-godišnjak

Iz policije su naveli da su poduzeli mjere i protiv 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je bio u njegovu društvu.

"Na taj je način 56-godišnjak sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske", priopćili su iz policije.