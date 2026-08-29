Pohvalio se četničkim obilježjima pa završio iza rešetaka: Splitska policija privela influencera iz Srbije
Nakon objave na Instagramu policiji su pristigle brojne dojave zabrinutih građana, zbog čega je policija započela kriminalističko istraživanje
Splitska policija uhitila je državljanina Srbije (31) zbog javnog isticanja tetovaža na kojima su četničke vođe Draža Mihailović i Momčilo Đujić te četničko obilježje i simboli.
Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a nakon završetka prekršajnog postupka bit će protjeran iz Hrvatske i zabranit će mu se ulazak u zemlju na pet godina.
Iako policija nije navela identitet optuženog, mediji su pisali kako se radi o srpskom influenceru Marku Stojkoviću, kojeg na Instagramu prati oko 90.000 ljudi.
Objavio fotografiju na Instagramu
Policija je objavila kako je Stojković u četvrtak poslijepodne na terasi jednog kafića na splitskom Žnjanu remetio javni red i mir isticanjem spornih tetovaža.
"Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18,25 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a koja je objava izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske", naveli su iz policije.
Dodali su i kako je, osim tetovaža četničkih vođa, istaknuo i onu s amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga“, a s donje strane "sloboda ili smrt“. Tetovaže su napisane na ćirilici, a iz policije ističu kako su to obilježja koja su koristile četničke snage.
'Stvorio je neprijateljsko i ponižavajuće okruženje'
Nakon objave na Instagramu policiji su pristigle brojne dojave zabrinutih građana, zbog čega je policija započela kriminalističko istraživanje. Influencer je uhićen jučer oko 14 sati u svom vozilu na području Splita.
Kriminalističkim istraživanjem, navodi policija, utvrđena je osnovana sumnja da je javnim isticanjem tetovaža remetio javni red i mir te da je, "s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja", povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti.
Sankcioniran i 56-godišnjak
Iz policije su naveli da su poduzeli mjere i protiv 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je bio u njegovu društvu.
"Na taj je način 56-godišnjak sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske", priopćili su iz policije.