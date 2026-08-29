Vučić oduševljen prvim humanoidnim robotom iz Srbije: 'Vidjet ćete, koriste vrlo ozbiljno oružje'

Prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, u suradnji s kineskom kompanijom Mint, predstavljen je u subotu u Šapcu, a na ceremoniji je najavljeno da će za dva tjedna biti predstavljena i njegova prva vojna primjena.

Qin Junhua, osnivač grupacije Mint, istaknuo je zadovoljstvo što je njihova prva tvornica humanoidnih robota u Europi otvorena u partnerstvu sa Srbijom koja je "prepoznala projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje".

Jinhua je, prema izvješću beogradskih medija iz Šapca, rekao da njegova kompanija žele proširiti paletu proizvoda da, osim humanoidnih robota i bespilotnih letjelica, proizvodi i najmodernije sofisticirane baterije, kako bi pridonijela razvoju Srbije i da budućnosti nađe svoje mjesto na svjetskoj karti visoke tehnologije i razvoja umjetne inteligencije.

On je najavio da će u vojvođanskom gradiću Inđiji kompanija otvoriti novi industrijski park, u kojem će, zajedno s domaćim partnerima, proizvoditi robote, robotske mašine i bespilotne letjelice.

Vučić oduševljen

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva uporaba robota za Vojsku Srbije.

"Vidjet ćete ih za 15 dana na djelu.... Vidjet ćete ih i to ne samo da hodaju, već i kako koriste oružje i to veoma ozbiljno oružje", citirala je Vučića sa svečanosti Radio-televizija Srbije.

Na svom je Instagram profilu Vučić objavio videozapis na kojem igra nogomet s humanoidnim robotom, a onda je robotu poručio kako je bio "sjajan".

Vučić je najavio i šire korištenje različitih tipova robota za vojnu uporabu.