Španjolke ušle u javni WC na Hvaru, a tamo ih je dočekao muškarac: Scenu neće moći izbrisati iz glave

Noćni izlazak za dvije španjolske turistkinje na Hvaru pretvorio se u prizor koji sasvim sigurno nisu očekivale.

Kada su ušle u javni ženski WC u Starom Gradu, zatekle su muškarca kako se samozadovoljava.

Cijeli incident poslije je završio na sudu. Prema nepravomoćnoj presudi, muškarac je 29. svibnja 2024. godine, oko jedan sat ujutro, bio u javnom WC-u i samozadovoljavao se, pritom okrenut prema ulazu. Turistkinje su ga ugledale i odmah prijavile policiji.

Policajci su ubrzo stigli na gradsku rivu, gdje su žene zatekli na brodu. Ispričale su im što se dogodilo i opisale muškarca kojeg su upravo vidjele.

Policajac koji je kasnije svjedočio na sudu rekao je da su žene bile vidno uznemirene.

Policija ga pronašla skrivenog iza WC-a

Nakon prijave policajci su krenuli u potragu. Nisu morali dugo tražiti.

Muškarca su pronašli u ograđenom i zapuštenom dvorištu odmah iza javnih WC-a. Prema iskazu policajca, pokušao se skriti iza zida, pod nadstrešnicom.

Policija ga je legitimirala, uzela mu izjavu i uručila obavijest o počinjenom prekršaju. Nakon toga muškarac je otišao prema trajektnoj luci.

No, pred sudom je ponudio sasvim drukčiju verziju događaja.

Tvrdio je da se zapravo tuširao u muškom WC-u. Nakon tuširanja, rekao je, izašao je iz kabine kako bi se odjenuo, a nije primijetio da su vrata muškog WC-a ostala otvorena.

Tada je ugledao dvije žene koje su izlazile iz ženskog WC-a. Prema njegovoj verziji, one su ga ugledale, počele vikati i potom izašle. Muškarac je pritom tvrdio da mu se činilo kako su bile pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

Sud mu nije povjerovao.

Sud je iskaz policajca ocijenio vjerodostojnim, dok je obranu muškarca smatrao pokušajem da izbjegne odgovornosti.

Kazna od 200 eura

Muškarac je proglašen krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira, odnosno za vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana na javnom mjestu.

Izrečena mu je minimalna kazna od 200 eura, a mora podmiriti i 107,88 eura troškova postupka.

Sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo to što ranije nije bio prekršajno kažnjavan, dok je kao otegotnu okolnost uzeo u obzir narav i vrstu prekršaja.