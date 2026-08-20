Majka iz Srbije: 'Završila sam u šibenskom zatvoru zbog slike sina sa šajkačom i tri podignuta prsta'

Srpkinja Nikolina Bačkonja Filipović tvrdi kako je u Hrvatskoj osuđena na 15 dana zatvora jer je na društvenim mrežama objavila fotografiju svojeg sina (7) sa šajkačom na glavi i s tri podignuta prsta.

Za Euronews Srbija ispričala je kako je Općinski sud u Šibeniku tu njezinu objavu ocijenio kao narušavanje javnog reda i mira.

"Ne smatram da sam kriva, ništa loše nisam napravila, nikoga ne mrzim", rekla je Bačkonja Filipović.

Uhićena u obiteljskoj kući u Strmici

Sve se odvilo 21. srpnja kada su joj u rodnu kuću u Strmici pokraj Knina došla tri policajca.

"Kao i svake godine i ove godine sam otišla u svoj rodni kraj, u svoju Strmicu, gdje su 21. srpnja došla tri policajca kući i uhitila me. Prvo su naletjeli na mog sina od sedam godina, koji je bio sam i bez prisustva roditelja. Pitali su ga: 'Mali, gdje ti je ona četnička kapa?'", ispričala je.

Kaže kako je njezino dijete tada bilo zbunjeno te je doživjelo veliku traumu.

"Sin im je odgovorio da ne zna što je četnička kapa, da je to srpska šajkača, da je ona u Srbiji. Poslije su došli do mene, bila sam na drugom katu, i tako je sve krenulo", nastavila je Bačkonja Filipović.

'Sutkinja je bila jako loša prema meni'

Nakon uhićenja je dovedena pred sutkinju koju je zamolila da joj se, umjesto zatvora, odredi novčana kazna jer joj je dijete ostalo kod kuće uplakano.

"Sutkinja je bila jako loša prema meni. Rekla je da jednostavno moram biti 15 dana u zatvoru zbog svih tih stvari koje sam objavljivala na Facebooku. Bila sam pod velikim stresom", ispričala je Bačkonja Filipović i dodala da je sporna fotografija snimljena u Srbiji te da je objavljena na Badnjak.

Navodi da je obitelj mogla kontaktirati tek nakon sedam dana. U ćeliji bila s četiri žene iz Hrvatske koje su se prema njoj dobro ponašale, no ističe da je bilo provokacija od policijskih službenika, iako se većina njih prema njoj ponašala korektno.

"Nisu mi dozvoljavali da se potpišem ćirilicom. Rekli su mi da bi bilo dobro da se potpišem na njihovom, da bih tih 15 dana u zatvoru zapravo provela mirno, da me oni, u prijevodu, ne bi uznemiravali", navodi Bačkonja Filipović.

Tražila je da se o svemu obavijesti Veleposlanstvo Srbije, no tvrdi da joj je, iako je potpisala potreban zahtjev, odvjetnik kasnije kazao kako veleposlanstvo nije dobilo tu obavijest.

'Namjerno su me pustili na dan Oluje'

U zatvoru je, navodi, bila od 21. srpnja do 4. kolovoza, a smatra kako nije slučajno da je oslobođena na dan kada je 1995. počela vojno-redarstvena operacija Oluja.

"To je bilo sve namjerno smišljeno da bi me još više povrijedili, da izađem na dan Thompsonovog koncerta u Šibeniku i na dan Oluje kada sam kao dijete od osam godina otišla u koloni”, ispričala je.

Dodala je da se, nakon povratka u Srbiju, za pomoć obratila Miodragu Linti i Kapetanu Draganu te je poručila da se i dalje planira vraćati u Hrvatsku.

"Volim svoju Strmicu i uvijek ću ići tamo", zaključila je Bačkonja Filipović.