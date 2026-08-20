Veliki dan za hrvatski nogomet: 'Rijeka mora biti drska, a Hajduk je u idealnom trenutku'

Veliki dan za hrvatski nogomet. Hajduk i Rijeka u četvrtak igraju prve utakmice doigravanja za ulazak u skupnu Konferencijske lige. Prva će na teren Rijeka, koja od 19.00 igra u Danskoj protiv snažnog Midtjyllanda, a od 21.00 Hajduk na svom Poljudu igra protiv poljskog Rakowa.

Svoja očekivanja od obje utakmice za Net.hr je podijelio iskusni hrvatski nogometni trener Branko Karačić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na početku razgovora tema je bio jako teški izazov koji očekuje Rijeku u Danskoj gdje ekipa Matjaža Keka dolazi uzdrmana nakon poraza u SHNL-u prošlog vikenda od Varaždina.

"Midtjylland je vrlo neugodna, nezgodna ekipa koja godinama igra europske utakmice i puno dobrih rezultata su napravili. Međutim, Rijeka ima jedan kontinuitet igranja tih europskih utakmica. Mislim da je gospodin Kek nakon slabe predstave u Varaždinu sigurno obavio velik i sigurno kvalitetan razgovor i da će to na neki način dići", započeo je Karačić te nastavio o trenutačnoj formi kluba s Rujevice:

"Znamo da Rijeka nije baš u dobroj, idealnoj situaciji, međutim, s kvalitetama kojima raspolaže gospodin Kek, ja vjerujem da je moguće i da digne tu formu koja je slaba u zadnje vrijeme. Kod Rijeke igrači moraju biti drski, moraju energiju apsolutno popraviti i podići na visoki nivo. Velika snaga, energija, trka, borbenost, želja za totalnom dominacijom, uključivanje u te stvari koje su dominantne u danskom nogometu - puno trke, puno duela, agresije. Ako Rijeka bude na višem nivou nego što je u zadnje vrijeme, mislim da ipak ima realne, barem rekao bih 50 posto šanse da prođe tog vrlo, vrlo neugodnog protivnika."

Potom je Karačić rekao što očekuje od Hajduka, koji je na posljednjoj stepenici do ulaska u skupinu Konferencijske lige, a skupinu neko europskog natjecanja igrali su posljednji put prije čak 16 godina.

"Sigurno da nas očekuje, kao što je uvijek pogotovo u tim europskim utakmicama, jako lijepa i kvalitetna atmosfera koju navijači Hajduka znaju napraviti na Poljudu. Mislim da Hajduk ima idealan trenutak s obzirom na ovu slabu formu i veliku fluktuaciju igrača kod Rakówa, gdje je puno igrača od prošle sezone napustilo klub, a puno je došlo, i to je vidljivo i u njihovom prvenstvu gdje su startali s tri neugodna poraza. A Hajduk, ima jednu veliku, veliku šansu nakon dugo i niz godina neuspjeha u europskim utakmicama da uz tu energiju, tu mladost koju Hajduk sada ima, i pogotovo jer izgleda da trener Garcia i Livaja uspostavljaju kvalitetniji razgovor i komunikaciju, da ipak donesu jedno veliko zadovoljstvo navijačima Hajduka i da nakon puno, puno godina uđu u skupinu neke europske lige", smatra Karačić.

Na kraju razgovora osvrnuo se Karačić i na opasnosti koje prijete Hajduku protiv Rakowa.

"Sigurno je njihova snaga konstantno igranje u Europi. Ja se sjećam prošle godine kada su igrali s Hrvatskim športskim klubom Zrinjski da je to bila vrlo tvrda utakmica. Poljske ekipe se baziraju na jednoj agresiji, na duel igri, skok igri i sigurno ne gaje lijep, tehnički dotjeran, ofenzivni nogomet. Oni će se sigurno opredijeliti na jednu defenzivnu igru, ne samo na gostujućem terenu, nego oni tako djeluju i u poljskom nogometu i u tim europskim utakmicama koje sam gledao. Hajduk mora na minimalnu razinu smanjiti eventualne početničke greške u jednoj fazi igre i vjerujem da neće dozvoliti da Raków dođe u situaciju da kazni na Poljudu", zaključio je.