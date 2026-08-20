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Alina iz 'Života na vagi' ne prestaje šokirati transformacijom: Pogledajte kako danas izgleda

Alina iz 'Života na vagi' ne prestaje šokirati transformacijom: Pogledajte kako danas izgleda
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Foto: RTL

Alina je nakon showa nastavila sa svojom transformacijom, a rezultati su nevjerojatni

20.8.2026.
13:22
Hot.hr
RTL
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Pobjednica osme sezone RTL-ova showa 'Život na vagi' Alina Pantseyeva (28) iznova oduševljava pratitelje svojom nevjerojatnom fizičkom transformacijom. U show je ušla sa 145 kilograma, a u velikom finalu otkriveno je da je izgubila gotovo polovicu tjelesne mase.

Alina od tada ponosno pokazuje svoju novu figuru, a svojim primjerom i upornošću inspirira brojne pratitelje. Sada je na Instagram Storyju podijelila i simpatičnu fotografiju sa svojom mačkom, a mnogi nisu mogli ne primijetiti koliko danas izgleda drugačije.

Alina iz 'Života na vagi' ne prestaje šokirati transformacijom: Pogledajte kako danas izgleda
Foto: Instagram story

Da je itekako ponosna na svoj napredak, Alina je pokazala i ranijim objavama s plaže. Na fotografijama je tada nasmijana pozirala u bikiniju i otkrila kako je napravila još jedan veliki korak u svladavanju vlastitih strahova.

"Konačno sam naučila roniti, godinu dana nakon snimanja emisije 'Život na vagi', one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim", napisala je Alina.

Otkrila je i da se nakon prvog zarona odmah zapitala zašto to nije učinila ranije.

"A kad sam napokon zaronila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije. Opet me je uvjerila – vrijedi probati! Sad me je iz vode teško izvući, a najduže sam plivala gotovo tri sata u komadu", pohvalila se.

Alina tako iz dana u dan pokazuje da njezina transformacija nije bila samo fizička. Uz novu figuru, čini se, stiglo je i puno više samopouzdanja, a upravo zato njezina priča i dalje nadahnjuje brojne gledatelje popularnog showa.

Alina Pantseyevaživot Na Vagi
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