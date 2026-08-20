Otkriveno u kojem klubu Josip Šutalo nastavlja karijeru

Branič hrvatske reprezentacije Josip Šutalo postat će novi igrač talijanskog Lazija, u koji stiže iz nizozemskog Ajaxa, objavio je poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Romano je transer potvrdio svojom čuvenom objavom "Here we go!", čime je otklonjena svaka sumnja oko budućnosti Šutala.

🚨🔵⚪️ Lazio agree deal in principle to sign Josip Šutalo from Ajax, here we go! 🇭🇷



€3m loan fee plus €7.5m buy option clause, add-ons and also 10% sell-on clause. pic.twitter.com/FfhJrV0d0o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Struktura posla

Šutalo u Rim stiže na jednogodišnju posudbu za koju će Lazio platiti odštetu od tri milijuna eura. Ugovor uključuje opciju otkupa na kraju sezone za dodatnih 7,5 milijuna eura. Ta klauzula može postati i obavezna ako se ispune određeni sportski uvjeti. Ajax je u dogovor uključio i pravo na deset posto od Šutalovog budućeg transfera iz Lazija. Rimski klub također preuzima cjelokupnu godišnju plaću Vatrenog, koja iznosi između 2,5 i tri milijuna eura.

Odbio Saudijce

Šutalo je u Ajax stigao u ljeto 2023. iz Dinama u transferu vrijednom 20,5 milijuna eura. Za nizozemski klub odigrao je 108 utakmica, a boravak u Amsterdamu obilježili su i problemi s ozljedama. Iako je imao ugovor do 2028., odlazak se pokazao najboljom opcijom. Prema informacijama koje donosi Gianluca Di Marzio, hrvatski branič imao je i bogatije ponude iz Saudijske Arabije, no odbio ih je kako bi ostao igrati u jakoj europskoj ligi.