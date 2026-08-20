Liječnici savjetuju kako reagirati kod ugriza i uboda kukaca: 'Nekad je potrebna hitna pomoć'

Bilo da ste u vodi, na planinskoj stazi ili u vlastitom dvorištu, životinje s kojima dolazite u susret imaju načine na koje štite sebe i svoj teritorij. Kukci i drugi člankonošci, poput pčela, mrava, paukova i škorpiona, mogu ugristi ili ubosti ako im se približite. Većina tih životinja neće vas uznemiravati ako vi ne uznemiravate njih, no važno je znati na što treba obratiti pozornost.

Većina ugriza i uboda uzrokuje samo manju nelagodu, no neki susreti mogu biti i smrtonosni, osobito kod osoba koje imaju tešku alergiju na otrov određene životinje. Teška alergijska reakcija može se pojaviti nakon bilo kojeg ugriza ili uboda kukca, ovisno o pojedincu. Alergija na otrov kod nekih ljudi može izazvati opasnu, tešku reakciju koja uključuje oticanje, svrbež po cijelom tijelu i otežano disanje.

Najbolja je zaštita prevencija. Zato je poznavanje načina na koji možete prepoznati i izbjeći kukce i paučnjake koji grizu ili bodu najbolji način da ostanete sigurni, piše Healthline.

Ugrizi raznih kukaca i ostalih člankonožaca

Izgled ugriza ovisi o vrsti životinje koja vas je ugrizla. U nastavku otkrijte kako si možete pomoći u prepoznavanju životinje koja vas je ugrizla.

Ugrizi komaraca

Ugriz komarca mala je, okrugla i uzdignuta oteklina koja se pojavljuje ubrzo nakon ugriza. Oteklina može promijeniti boju, postati tvrda, natečena i svrbežna. Na istom području može se pojaviti više ugriza.

Ubodi vatrenih mrava

Vatreni mravi mali su, agresivni, crveni ili crni otrovni mravi koji najprije grizu, a potom zadaju bolne ubode. Na mjestu uboda pojavljuju se natečene promjene na kojima se razvija mjehurić. Ubodi mogu peći i svrbjeti.

Ugrizi buha

Ugrizi buha obično se pojavljuju u skupinama na donjem dijelu nogu i stopalima. Svrbežne izbočine okružene su područjem promijenjene boje kože. Simptomi počinju odmah nakon ugriza.

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Ugrizi stjenica

Svrbežni osip posljedica je alergijske reakcije na ugriz stjenice. Sitne promjene na koži imaju crvena, natečena područja i tamnocrvenu sredinu. Ugrizi se mogu pojaviti u nizu ili u skupinama, najčešće na dijelovima tijela koji nisu prekriveni odjećom, poput šaka, vrata ili stopala. Na mjestu ugriza mogu se pojaviti izrazito svrbežni mjehurići ili koprivnjača.

Ugrizi muha

Bolni i svrbežni osipi posljedica su upalne reakcije na mjestu ugriza muhe. Iako su ugrizi muha obično bezopasni, mogu izazvati teške alergijske reakcije ili dovesti do prijenosa bolesti koje prenose kukci. Važno je poduzeti mjere opreza tijekom putovanja u zemlje u kojima su takve bolesti endemske. To uključuje nošenje majica dugih rukava i dugih hlača te korištenje sredstava za zaštitu od kukaca.

Ugrizi ušiju

Stidne uši i tjelesne uši različite su vrste parazitskih ušiju koje napadaju ljude. Hrane se krvlju i na mjestu ugriza izazivaju svrbežnu imunološku reakciju. Odrasle uši sivkaste su ili smećkaste, imaju šest nogu i velike su otprilike kao vrlo sitno zrno sezama. Gnjide (jaja) i ličinke ušiju mogu se vidjeti samo kao vrlo sitne točkice koje mogu nalikovati prhuti.

Ugrizi grinja vrste Trombicula

Bolni i svrbežni osipi mogu biti posljedica imunološke reakcije na ugrize ličinki vrlo sitnih grinja. Ugrizi se pojavljuju u obliku koprivnjače, mjehurića, prištića ili drugih uzdignutih promjena na koži. Najčešće se pojavljuju u skupinama i izrazito su svrbežni. Mogu se grupirati u pregibima kože ili u blizini područja gdje je odjeća tijesno pripijena uz tijelo. Ove grinje obično prelaze na čovjeka iz trave pa se ugrizi najčešće pojavljuju na nogama, u blizini gornjeg ruba čarapa.

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Ugrizi krpelja

Ugriz krpelja može uzrokovati bol ili oticanje na mjestu ugriza. Može se pojaviti i osip, osjećaj pečenja, mjehurići ili otežano disanje. Krpelj često dugo ostaje pričvršćen za kožu. Ugrizi se rijetko pojavljuju u skupinama.

Šuga

Simptomi koje uzrokuje šugarac mogu se pojaviti tek četiri do šest tjedana nakon zaraze. Izrazito svrbežni osip može izgledati poput prištića, sastojati se od sitnih mjehurića ili ljuskica. Mogu se pojaviti i uzdignute, bijele ili kožne linije na koži.

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Ugrizi pauka

Neki od ovih slučajeva smatraju se hitnim medicinskim slučajem te treba odmah nazvati 112 ili lokalnu hitnu medicinsku službu. Može biti potrebna hitna medicinska pomoć. Većina pauka ne predstavlja prijetnju ljudima, a njihovi su ugrizi u takvim slučajevima bezopasni ili uzrokuju samo blagu iritaciju, sličnu ubodu pčele.

Među opasne pauke ubrajaju se smeđi samotnjak, crna udovica, lijevkasti pauk iz Australije i lutajući pauk iz Južne Amerike. Na mjestu ugriza može se pojaviti jedna uzdignuta papula, pustula ili koprivnjača, nakon čega slijede crvenilo i osjetljivost. Ugriz može izgledati kao dvije male ubodne ranice. Teške alergijske reakcije na ugriz pauka mogu zahtijevati liječničku pomoć.

Ugriz crne udovice

Ugriz crne udovice uzrokuje oštru bol, nalik ubodu igle. Nakon toga slijedi tupa, a ponekad i utrnula bol oko mjesta ugriza. Ovaj je pauk zdepast, crn i sjajan, s crvenom oznakom u obliku pješčanog sata na zatku. Nije agresivan i ugrist će samo ako bude pritisnut.

Bolovi u mišićima i grčevi često se mogu razviti unutar nekoliko sati. Potrebno je potražiti liječničku pomoć ako se simptomi prošire izvan područja ugriza.

Ugriz kućnog pauka skitnice

Otrov ovog uobičajenog kućnog pauka ne smatra se otrovnim za ljude. Ugrizi su uglavnom bezopasni te uzrokuju samo blagu bol, oticanje i ponekad trzanje mišića. Na koži se pojavljuje jedna promjena promijenjene boje s osjetljivim čvorićem u sredini. Na mjestu ugriza može se pojaviti svrbež, pečenje ili osjećaj žarenja.

Ugrizi obada

Ove velike muhe koje se hrane krvlju mogu biti duge oko dva i pol centimetra, a najaktivnije su tijekom dana. Kada obad ugrize, odmah se javlja oštar osjećaj pečenja. Na mjestu ugriza mogu se pojaviti i svrbež, oticanje i modrica.

Ubodi pčela

Na mjestu uboda javljaju se bol, promjena boje kože, oticanje ili svrbež. Za razliku od bumbara i pčela drvarica, medonosna pčela može ubosti samo jednom jer njezin nazubljeni žalac može ostati zaboden u koži.

Ubodi osa

Na mjestu uboda javljaju se oštra bol, oticanje te svrbež ili pečenje. Oko mjesta uboda pojavljuje se uzdignuta oteklina. Ose mogu biti agresivne i mogu ubosti više puta.

Ubodi škorpiona

Škorpioni su paučnjaci s osam nogu, velikim kliještima i dugim, segmentiranim repom koji završava žalcem. Rep im je zakrivljen prema naprijed i nose ga iznad leđa. Diljem svijeta žive brojne vrste škorpiona, s različitim razinama otrovnosti. Oko mjesta uboda javljaju se jaka bol, trnci, utrnulost i oticanje.

Rijetki simptomi uključuju otežano disanje, trzanje mišića, povraćanje, nemir i pojačanu razdražljivost. Teški simptomi vjerojatniji su kod dojenčadi i djece nego kod odraslih.

Vrste kukaca i paučnjaka koji grizu i bodu

Neki kukci i drugi člankonošci mogu biti opasniji od drugih. Među njima su:

pauci, poput smeđeg samotnjaka, crne udovice

kukci koji bodu, poput pčela, stršljena i žutih osa

škorpioni

Mnogi veći kukci i druge životinje neće vas aktivno tražiti, ali mogu ugristi ako ih pokušate uhvatiti ili dirati.

Tko je izložen većem riziku od ugriza i uboda?

Svakoga može ugristi ili ubosti kukac ili paučnjak, a takvi su ugrizi i ubodi vrlo česti. Rizik je veći ako puno vremena provodite na otvorenom, osobito u ruralnim ili šumovitim područjima. Djeca i starije osobe mogu imati teže reakcije na ugrize i ubode.

Foto: Profimedia

Simptomi ozbiljne reakcije na ugrize i ubode

Ako vas kukac ili drugi člankonožac ugrize ili ubode, tijekom napada možda ćete ga vidjeti ili osjetiti na koži. Neki ljudi ne primijete životinju pa nisu ni svjesni da su ih ugrizli ili uboli sve dok se ne pojavi jedan ili više sljedećih simptoma:

oticanje

osip

bol na zahvaćenom području ili u mišićima

svrbež

osjećaj topline na mjestu ugriza ili uboda i oko njega

utrnulost ili trnci na zahvaćenom području

Simptomi teške reakcije koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć uključuju:

povišenu temperaturu

otežano disanje

mučninu ili povraćanje

grčeve mišića

ubrzan rad srca

oticanje usana i grla

smetenost

gubitak svijesti

Ako se u danima nakon ugriza kukca ili paučnjaka osjećate loše ili imate simptome nalik gripi, posjetite liječnika. On može napraviti potrebne pretrage kako bi isključio infekcije ili bolesti kojima ste se mogli zaraziti preko životinje.

Dijagnosticiranje ugriza i uboda

Mnogi ljudi znaju da ih je nešto ugrizlo ili ubolo jer ubrzo nakon napada vide kukca ili paučnjaka. Iako ne biste trebali dodatno izazivati kukca ili paučnjaka koji vas napada, pokušajte sačuvati životinju ako ugine nakon ugriza ili uboda.

To liječniku može pomoći da pravilno utvrdi uzrok vaših simptoma. To je osobito važno kod ugriza pauka jer neke vrste imaju izrazito snažan i opasan otrov.

Liječenje ugriza i uboda

Većina ugriza i uboda može se liječiti kod kuće, osobito ako je reakcija blaga.

Kod ugriza ili uboda uklonite žalac ako je ostao u koži. Noktom ili komadićem gaze prijeđite preko kože kako biste ga izgrebali i uklonili. Izbjegavajte pincetu jer bi se njezinim korištenjem u kožu mogla istisnuti dodatna količina otrova.

Operite zahvaćeno područje. Stavite hladni oblog ili led kako biste smanjili bol i oticanje. Za ublažavanje neugodnih simptoma mogu se koristiti lokalne kreme protiv svrbeža, lijekovi protiv bolova koji se uzimaju na usta i antihistaminici.

Možete razmotriti i nanošenje tanke paste od sode bikarbone i vode na mjesto uboda kako biste ublažili svrbež. Ako se pojave simptomi teške alergijske reakcije, odmah nazovite broj hitne medicinske službe.

Dok čekate dolazak hitne pomoći, prva pomoć uključuje:

olabaviti odjeću osobe

položiti je na bok

započeti kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) ako prestane disati ili joj prestane kucati srce

Ako sumnjate da vas je ugrizao pauk crna udovica ili smeđi samotnjak, odmah nazovite hitnu medicinsku službu, čak i ako se simptomi čine blagima ili se još nisu pojavili. Ugrize škorpiona i pauka treba shvatiti ozbiljno i tretirati kao hitan slučaj. Odmah potražite liječničku pomoć ako se simptomi pojave i izvan samog mjesta ugriza.

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