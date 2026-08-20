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BRZI KRAJ ROMANSE /

Jedna od najljepših glumica ponovno je slobodna, pukla veza s mlađim glazbenikom

Jedna od najljepših glumica ponovno je slobodna, pukla veza s mlađim glazbenikom
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Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Dakota Johnson doživjela je još jedan ljubavni krah

20.8.2026.
14:52
Hot.hr
TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia
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Glumica Dakota Johnson (36) i glazbenik Tucker Pillsbury, poznatiji pod umjetničkim imenom Role Model, prekinuli su nakon nekoliko mjeseci veze, piše People.

Izvor blizak paru tvrdi da nisu zajedno već neko vrijeme, a ni Dakota ni Tucker zasad se nisu javno oglasili o prekidu.

Jedna od najljepših glumica ponovno je slobodna, pukla veza s mlađim glazbenikom
Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

O njihovoj romansi počelo se pisati nakon što su u prosincu 2025. prvi put viđeni zajedno na večeri, a potom su ih fotografi nekoliko puta snimili na spojevima i u zajedničkim šetnjama. Još u travnju izvori su tvrdili da njihov odnos nije samo prolazni flert te da se Dakota uz glazbenika osjeća dobro, iako je nakon prethodne dugogodišnje veze željela polako ulaziti u novu ljubav.

Koliko su bili bliski pokazala je i njihova nedavna poslovna suradnja. Dakota se pojavila u pjesmi „Love I You“ s njegova albuma „Chuck Timely & the Hourglass“, u kojoj se čuje njihov koketni razgovor.

Pillsbury je još nedavno govorio da je bio svjestan kako će taj trenutak potaknuti razgovore o njihovoj vezi, ali da je upravo zbog Dakote pjesma postala posebna.

Jedna od najljepših glumica ponovno je slobodna, pukla veza s mlađim glazbenikom
Foto: Profimedia

Podsjetimo, prije Pillsburyja Johnson je gotovo osam godina bila u turbulentnoj vezi s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom (49). Par je tijekom godina nekoliko puta prekidao i mirio se, a dugo se pisalo i da su zaručeni. Njihov konačni prekid potvrđen je u lipnju 2025., nekoliko mjeseci prije nego što je glumica započela novu romansu. 

Prije Dakote Johnson, Pillsbury je od 2020. do 2023. bio povezivan s influencericom Emmom Chamberlain (25).

Dakota JohnsonPrekidPrekid Ljubavne VezeChris Martin
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