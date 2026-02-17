Sjećate se Coldplay para? Slična scena sada se dogodila na Valentinovo, pogledajte njihovu reakciju

Na Valentinovo je na stadionu u San Luis Potosí snimljen par koji se pokušao sakriti od kiss cama, a njihova reakcija brzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Neugodna scena na tribinama

Tijekom nogometne utakmice kamera je u publici uhvatila muškarca i ženu koji su očito pokušali izbjeći kadar. Muškarac se naglo okrenuo leđima prema kameri, dok je žena pokraj njega spustila glavu i sakrila lice šiltericom. Publika na tribinama reagirala je smijehom i dobacivanjem.

♬ sonido original - TV Azteca Querétaro @tvaztecaqueretaro ¡Atrapadooooos! 😳📸💋 La kiss cam del estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, enfocó a una "pareja" que pasó de la sonrisa al nerviosismo en cuestión de segundos. Al verse en la pantalla gigante, ambos intentaron cubrirse el rostro y hacerse los distraídos, justo en pleno Día de San Valentín, durante el duelo Atlético San Luis vs Querétaro. El momento ya se volvió viral y las redes no perdonaron. ¿Será que los agarraron en modo infraganti… o solo les dio pena salir en la pantalla gigante? 🫣

Usporedbe s ranijim viralnim slučajem

Na društvenim mrežama mnogi su situaciju usporedili s viralnim trenutkom s koncerta benda Coldplay u blizini Bostona. Tada je kiss cam prikazao dvoje ljudi u zagrljaju koji su se iznenada razdvojili i pokušali sakriti, a pjevač Chris Martin našalio se da su „ili u aferi ili samo vrlo sramežljivi“. Snimka je tada prikupila desetke milijuna pregleda na platformi TikTok.

Reakcije na društvenim mrežama

Identitet para sa stadiona nije poznat, ali to nije spriječilo brojne komentare korisnika. Dok su jedni situaciju smatrali komičnom, drugi su upozoravali na moguće posljedice ako su doista pokušali sakriti svoj odnos. Video se i dalje širi internetom, a reakcije publike dodatno su pridonijele njegovoj popularnosti.

