Bivša olimpijka otkrila anegdotu s Igara: 'Zbog grudnjaka su me gotovo izbacili'

Nekadašnja britanska skijašica Chemmy Alcott, koja je godinama dijelila stazu s hrvatskom legendom Janica Kostelić, danas je ugledna komentatorica na BBC-ju. No, Chemmy Alcott ovih je dana ponovno dospjela u središte pozornosti zbog anegdote sa Zimske olimpijske igre Vancouver 2010 koja zvuči gotovo nevjerojatno.

Naime, četverostruka olimpijka otkrila je kako je u Vancouveru gotovo ostala bez nastupa i to zbog zaštitne opreme koja je, prema procjeni sudaca, narušavala aerodinamička pravila.

Alcott je u Kanadu stigla s polomljenim rebrima. Liječnici britanske reprezentacije poslali su je na izradu posebne sintetičke zaštitne ploče za prsa kako bi smanjili rizik od dodatnih ozljeda. No, prilikom uzimanja mjera dogodio se nesvakidašnji detalj.

Toga dana nosila je push-up grudnjak, zbog čega je zaštitna ploča izrađena u većim dimenzijama od njezine stvarne veličine. Kada je pokušala nastupiti s tom opremom, organizatori su reagirali – ploča nije propuštala zrak na propisan način i mogla je utjecati na aerodinamiku.

„Imala sam slomljena rebra i nisam se htjela ponovno ozlijediti, a onda su mi zabranili zaštitu jer ne zadovoljava pravila“, ispričala je Alcott, uz dozu humora dodavši kako je oprema izgledala kao kostim za pozornicu, a ne za skijašku stazu.

Suci su zaključili da zaštita nije u skladu s pravilima, pa je Britanka morala birati – ili bez ploče ili bez utrke. Odlučila je startati bez dodatne zaštite.

Unatoč cijeloj drami, Alcott je nastupila u svih pet alpskih disciplina na svojim trećim uzastopnim Igrama. Najbolji rezultat ostvarila je u superkombinaciji, gdje je bila 11.

Tijekom karijere predstavljala je Veliku Britaniju na četirima Zimskim olimpijskim igrama (2002., 2006., 2010. i 2014.). Do kraja karijere skupila je više od 40 prijeloma, a u Sočiju 2014. nastupila je čak i s metalnom šipkom u nozi.

Njezina priča ponovno je aktualizirana zbog najnovijih kontroverzi u skijaškim skokovima. U javnosti su se pojavile optužbe o manipulacijama prilikom mjerenja opreme, navodno korištenjem određenih supstanci kako bi se povećale tjelesne mjere i time dobila veća površina odijela za let.

Direktor natjecanja u skijaškim skokovima pri FIS, Sandro Pertile, jasno je poručio: „Svaki dodatni centimetar na odijelu je važan. Ako je površina veća za pet posto, letite dalje.“

POGLEDAJTE VIDEO: Noćni treninzi u olimpijskom selu: U tri dana potrošilli 10 tisuća kondoma