Dabro posjetio grobnicu čovjeka o kojem je pjevao: 'Nikad ga neću zanijekati'

Afera "Grobnica"saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra Josip Dabre glavna je tema sastanka vladajuće koalicije.

Na njoj HSLS nije sudjelovao, no iz HDZ-a poručuju da je većina stabilna, doduše u dodatak kako očekuju Dabrinu ispriku. On je pak za RTL Danas poručio da ništa neće biti od isprike.

Isto tako, Dabro je poslijepodne otišao do grobnice, ali ne one Ante Pavelića u Madridu, već one Stjepana Radića u Zagrebu. "Nikada neću zanijekati Stjepana Radića i druge hrvatske velikane, kao ni žrtvu koju su podnijeli za hrvatski narod i dostojanstvo naše Domovine. Vječna im slava i hvala", napisao je ispod fotografije objavljene na Facebooku.

