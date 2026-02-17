Hrvatski toksikolog otkrio kako djeluje otrov kojim je ubijen Navaljni: 'Vrlo bolna smrt'

RUSKE METODE /

A sad: ekvadorske žabe. Točnije Antonijeva otrovna žaba streličarka. Njezin otrov je 200 puta jači od morfija, izaziva paralizu mišića, usporavanje rada srca, i gušenje. Smrtonosni toksin pronađen je u posmrtnim ostacima Alekseja Navaljnog. Objavile su to njemačka, ritanska, švedska i nizozemska vlada, i optužile Rusiju da su oporbenog lidera otrovali. Ne bi im bilo prvi put, sjećate se čaja s radioaktivnim polonijem, otrovnog novičoka na kvaki i u donjem rublju.

Zdravko Lovrć, toksikolog: "On sprječava širenje pluća i ne možete disati i na taj način odumirete. Isto tako djeluje i na srce da ga blokira itd. U principu vrlo bolna smrt."

Epibatidin se može dobiti prirodno iz žaba, ali i umjetno u laboratoriju, što je vjerojatnije. Nekoliko vrsta izrazito otrovnih streličarki obitava na području Ekvadora i Perua i sve proizvode rijetki toksin.

Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba: "One metaboliziraju alkaloide nekakve iz kukaca kojima se hrane i time pospješuju svoju otrovnost. Riječ je zapravo jednim od najtoksičnijih živim bićima na svijetu, najotrovnojima."