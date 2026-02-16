Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'

Po licu i rukama imaju iscrtane križeve. Pjesma im je moćna i mistična. Nastup pamtljiv. Pjevaju o hrabrim i prkosnim Hrvaticama. U pjesmi koju je skladala jedna srpska kantautorica.

Pet djevojaka okupljenih u skupinu Lelek predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Sinoć su pobijedile na Dori, Hrvatska je odmah skočila na kladionicama.

Naše predstavnice kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu komentira glazbenik koji je za Hrvatsku postigao najveći uspjeh na Eurosongu ikad - Baby Lasagna.

Kakva ti je pjesma?

Odlična. Nastup je još bolji nego pjesma.

Misliš da imaju dovoljno jak nastup i pjesmu da zapaženo prođu na Eurosongu?

Definitivno, zato što koristi komadić naše povijesti i naših motiva koji će odvojiti. Nitko neće imati tako nešto. Mislim da bi baš prema tome imali dobru šansu da se izdvoje.

Ako netko zna što ih sad čeka u sljedećih tri mjeseca, to si ti. Malo nam reci kako izgleda idući period za njih?

Mediji će im biti dosta in your face. I ono najgore od svega, svi će im dati ideje - trebale bi sad ovo promijeniti, to vam je najbolje... Tako da savjetujem da samo ignoriraju sve to jer oni sada vode priču.

Ne slušati ničije savjete?

Da mislim, trebaš znati ljude kojima vjeruješ i njih slušati, ali ove druge glasove, ovu buku iza ignorirati

Ono što je sad dosta važno je promocija prije Eurosonga. Je li tako?

To opcionalni trebaju odraditi. Ja bih savjetovao da odrade što više, zato što će se tako više približiti eurovizijskoj publici i mislim da je to na kraju dana odigrati dobro. To im je jedna od velikih stvari koje sad moraju raditi.

Kako je izgledao taj tvoj život između Dore i Eurosonga?

Bilo je super. Putovao sam prvi put avionom. Bilo je puno intervjua i proba. To je bilo najteže, a najlakše je kad odeš na Eurosong, jer sve je gotovo i samo imaš probe i probe i probe i probe. Nitko te ne taca, to je najbolje.

Da ti netko kaže da nešto možeš promijeniti u odnosu na to kako si radio, bi li nešto promijenio?

Još manje bi slušao druge. Nedavno sam se sjetio, baš sam bio ovdje i komentirali smo kako je cijela Hrvatska ustala na noge kad sam došao sa zalizanom frizurom. Svi su se pobunili, ni slučajno ni slučajno. Tako da ne bih stavio tu frizuru da ne uzbuđujem Hrvate.

Znači, ipak bi slušao savjete?

Kad ti cijela nacija govori 'ružan si daj si vrati onu frizuru', onda vjerojatno bi.

Ti si bio svjedok politike i na Eurosongu. Misliš da će sad biti ipak malo drukčije? Promijenila su se pravila, tako da sada publika i žiri jednako glasova donose

Trebalo bi stavit samo publiku, pa tako ja ne bih izgubio, nego bi pobijedio. Mislim da bi, da će to postići neka regulacija drugačije pa će onda ishod moguće biti drugačiji. Ne znam u koju točno svrhu su to promijenili, ali sigurno ima nešto veze s politikom

Rekla bih da ima veze s Izraelom s obzirom na to da je proteklih godina zapravo dobivao najveći broj glasova publike

Pa možda je to u biti njihovo rješenje da ne dođe do toga.

Idemo sad vidjeti tvoju novu pjesmu. Izišla je neki dan End The Party. Ovo je baš heavy metal, sad je to - to?

Uvijek sam se volio hvaliti kako ja volim eksperimentirati sa svim žanrovima, ali sad dosta sam eksperimentirao. Sada se želim vratiti onome što jesam, a to je onaj čudni klinac u školi s čizmama i crnim majicama. I sve cure su me gledale krivo.

Daj da malo proanaliziramo riječi. Što je to? Je li to taj pritisak slave?

Da, ja bih rekao da je to cijela ta neka hajka koja se dogodila i osjećao sam da sam se degradirao, da sam duševno malo propao, da sam postao lošija osoba nego što sam bio prije i osjećam se da bi to trebao promijeniti pa sam napisao pjesmu o tome. To je kao neka javna ili privatna opomena samome sebi. Ne sviđa mi se baš što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima, tom nekom zanosu sjaja.

Kako su ti se stvari promijenile? Kako sad gledaš na to što ti se dogodilo prije dvije godine?

Mislim moja publika vani je uvijek bila ona koja je slušala heavy metal. Samo sam ja uvijek bio njihova limunada. I sad su svi sretni što ja napokon radim muziku koju volim i oni vole tu glazbu pa mislim da je sad dosegao konsenzus između nas i njih. Sad se fokusiramo na koncerte najviše vani jer najviše nas vani doživljavaju. Iako imamo puno super fanova ovdje u Hrvatskoj