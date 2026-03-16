Jeste li se ikada zapitali kako izgleda Anna Wintour bez naočala? Sada konačno znamo

Na svečanoj dodjeli nagrada Oscar publika je doživjela jedno od najzanimljivijih iznenađenja večeri kada su se na pozornici zajedno pojavile legendarna bivša urednica Voguea Anna Wintour i holivudska miljenica Anne Hathaway.

Dvije modne i filmske ikone najavile su povratak kultnog filma "Vrag nosi Pradu", filma koji je obilježio jednu eru popularne kulture, ali i odradile važan zadatak.

Dodijelile su nagrade u dvjema kategorijama koje su ključne za stvaranje vizualnog identiteta filma: za kostimografiju i šminku. Upravo zbog njihove povezanosti s modom i stilom, organizatori su ih smatrali savršenim izborom za tu ulogu.

Ipak, najveću pozornost privukla je sama Anna Wintour.

Dugogodišnja glavna urednica časopisa Vogue desetljećima je poznata po svom prepoznatljivom imidžu: bob frizuri i velikim tamnim sunčanim naočalama. Gotovo na svakoj fotografiji s modnih revija, javnih događanja ili iz prvih redova tjedana mode Wintour je viđena upravo s tim naočalama.

Međutim, publika je ovaj put ostala iznenađena jer je Wintour na pozornicu stigla bez njih. Bio je to rijedak trenutak u kojem su mnogi po prvi put jasno vidjeli njezine oči. Kamere su odmah zumirale njezino lice, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima o tom neobičnom prizoru.

Ipak, Wintour nije potpuno odstupila od svog legendarnog stila.

U jednom trenutku tijekom prezentacije posegnula je za svojim prepoznatljivim velikim tamnim sunčanim naočalama i ponovno ih stavila, što je publika dočekala uz smijeh i pljesak.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi pojure kad država daje novac! Iz Fonda objasnili zašto je Hrvatska i dalje na europskom dnu