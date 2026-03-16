FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANO IZDANJE /

Jeste li se ikada zapitali kako izgleda Anna Wintour bez naočala? Sada konačno znamo

Jeste li se ikada zapitali kako izgleda Anna Wintour bez naočala? Sada konačno znamo
×
Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Iako se na pozornici Oscara obično pojavljuju filmaši, ove godine prezenterica bila je i Anna Wintour koja je stigla u iznenađujućem izdanju

16.3.2026.
1:24
Hot.hr
Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Na svečanoj dodjeli nagrada Oscar publika je doživjela jedno od najzanimljivijih iznenađenja večeri kada su se na pozornici zajedno pojavile legendarna bivša urednica Voguea Anna Wintour i holivudska miljenica Anne Hathaway.

Jeste li se ikada zapitali kako izgleda Anna Wintour bez naočala? Sada konačno znamo
Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Dvije modne i filmske ikone najavile su povratak kultnog filma "Vrag nosi Pradu", filma koji je obilježio jednu eru popularne kulture, ali i odradile važan zadatak.

Dodijelile su nagrade u dvjema kategorijama koje su ključne za stvaranje vizualnog identiteta filma: za kostimografiju i šminku. Upravo zbog njihove povezanosti s modom i stilom, organizatori su ih smatrali savršenim izborom za tu ulogu.

Ipak, najveću pozornost privukla je sama Anna Wintour.

Jeste li se ikada zapitali kako izgleda Anna Wintour bez naočala? Sada konačno znamo
Foto: JIM RUYMEN/UPI/Profimedia

Dugogodišnja glavna urednica časopisa Vogue desetljećima je poznata po svom prepoznatljivom imidžu: bob frizuri i velikim tamnim sunčanim naočalama. Gotovo na svakoj fotografiji s modnih revija, javnih događanja ili iz prvih redova tjedana mode Wintour je viđena upravo s tim naočalama.

Međutim, publika je ovaj put ostala iznenađena jer je Wintour na pozornicu stigla bez njih. Bio je to rijedak trenutak u kojem su mnogi po prvi put jasno vidjeli njezine oči. Kamere su odmah zumirale njezino lice, a društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima o tom neobičnom prizoru.

Ipak, Wintour nije potpuno odstupila od svog legendarnog stila.

U jednom trenutku tijekom prezentacije posegnula je za svojim prepoznatljivim velikim tamnim sunčanim naočalama i ponovno ih stavila, što je publika dočekala uz smijeh i pljesak.

Anne WintourOscar 2026OscarDodjela Oscara
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
