Poznato tko mijenja Matešu: Čorak na funkciji do izbora novog vodstva HOO-a

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

22.5.2026.
12:43
Hina
Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju u kojem bi predsjednica Hrvatskog džudo savez trebala voditi proces sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva, kazao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač

Čorak (69) je ujedno i dopredsjednica HOO-a, dugogodišnja predsjednica Hrvatskog džudo saveza i članica upravnog odbora Međunarodne džudo federacije. Hrvatski džudo savez vodi volonterski već 21 godinu, a u mladosti je bila uspješna džudašica i osvajačica medalja.

Krajač je u izjavi za N1 rekao i da će zajedno s Čorak početi raditi na pripremanju materijala i pokretanje postupka sazivanja izvanredne sjednice Vijeća, koje bi se trebalo održati vrlo brzo. 

Slijedom ostavke predsjednika HOO-a Zlatka Mateše u četvrtak slijedi i prestanak mandata svih članova Vijeća HOO-a (čl. 60. stavak 4. Statuta HOO-a), o čemu će odluku donijeti Skupština HOO-a na izvanrednoj sjednici.

Očekuje se da će se ubrzo otvoriti natječaj za izbor predsjednika te dogovoriti termin za održavanje izvanredne Skupštine.

Vijeće HOO-a, koje će održati sjednicu što je prije moguće, treba prethodno donijeti odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine HOO-a za izbor predsjednika i odluku o pokretanju postupka isticanja kandidata za predsjednika HOO-a do kraja mandatnog razdoblja Skupštine HOO-a, do listopada 2028.

Temeljem Statuta HOO-a Skupština prihvaća ostavku predsjednika i donosi odluku o razrješenju članova Vijeća HOO-a. Sukladno tome održat će se dvije sjednice Skupštine HOO-a, jedna za razrješenje predsjednika i članova Vijeća HOO-a i druga, za izbor predsjednika i članova Vijeća HOO-a, a tome će prethoditi provedba postupka isticanja kandidata za predsjednika.

Teoretski i razrješenje starog i izbor novog vodstva može se dogoditi na istoj sjednici Skupštine.

Kandidate za predsjednika HOO-a mogu istaknuti samo nacionalni sportski savezi u punopravnom članstvu HOO-a, a kandidat mora priložiti najmanje deset glasova nacionalnih sportskih saveza.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
