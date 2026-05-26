Sezona 2026./2027. u Lisinskom s vrhunskim svjetskim imenima i novim iznenađenjima

Novinarima su se obratili Nina Čalopek, ravnateljica Lisinskog, Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Tomislav Žužak, član Papandopulo kvarteta, Pedro Ribeiro Rodrigues iz Trija Elogio, Martina Filjak, članica glasovirskog kvarteta te Maja Weber, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Croatia osiguranja, generalnog pokrovitelja Dvorane.

Pretplatnici desetljećima

Nina Čalopek je podsjetila na 45. obljetnicu ciklusa Lisinski subotom koji se vrlo brzo etablirao dovodeći najveće međunarodne ansamble i pojedince. Zato je još 1989. dobio i Nagradu Grada Zagreba. Istaknula je inovativan koncept koncerta, razgovora s umjetnicima i zabavnog programa u jednoj večeri, koji prati Lisinski subotom od početka i naglasila lanjskih 1200 pretplatnika, od kojih su mnogi to desetljećima.

Foto: Tomislav Jagar

Najveći harfist današnjice

Najesen ciklus Lisinski subotom otvara Simfonijski orkestar HRT-a s dirigentom Pascalom Ropheom i velikim čelistom Gautierom Capuçonom. S orkestrom Camerata Vienna Milano nastupit će najveći harfist današnjice Xavier de Maistre. Solo recital imat će svjetska pijanistička zvijezda Nikolaj Luganski, a dolaze i Bečki simfoničari s velikim japanskim pijanistom Maom Fujitom, neprikosnovenim za Mozarta i Schuberta. Osim dvaju koncerata Simfonijskog orkestra Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (čiji su ansambli za koncert Glazba s francuskih dvorova u tekućoj sezoni Lisinskog subotom dobili Diplomu „Milka Trnina“), od hrvatskih umjetnika nastupit će i Cantus Ansambl za suvremenu glazbu, koji slavi 25 godina; solisti će biti Radovan Vlatković, Ivana Srbljan i glasovirski LP Duo.

Santa Cecilia, St. Martin in the Fields...

Nakon Švedskog komornog orkestra s klarinetistom Martinom Fröstom, dolazi znameniti orguljaš Wayne Marshall koji je već nekoliko puta oduševio publiku Lisinskog, zatim čuveni Orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia s dirigentom Danielom Hardingom te Simfonijski orkestar Bečkoga radija – ORF, kojim ravna također dobar znanac publike Lisinskog Markus Poschner, a solist je briljantni violinist Nemanja Radulović.

Sjajnu tradiciju baltičkih zborova u novoj sezoni predstavit će Estonski nacionalni muški zbor, a za kraj ciklusa tu je još jedan legendarni ansambl – Academy of St. Martin in the Fields.

Foto: Tomislav Jagar

Grad utrostručio svotu za Lisinski

Emina Višić rekla je da je lijepo biti u gradu Zagrebu koji ima takvu umjetničku vrijednost kao što je Dvorana Lisinski. Odala je priznanje za stalno nove programe i posebno za daljnje otvaranje djeci i mladima. Naglasila je da je Grad Zagreb utrostručio ulaganja u Lisinski, pa su ulaznice za prestižne koncerte 4 – 5 puta jeftinije nego bi bez toga bile! „Želja nam je da kultura bude dostupna svima“, zaključila je.

Djecu zanima i zahtjevna klasika

Tomislav Žužak predstavio je koncerte Papandopulo kvarteta u novoj sezoni ciklusa Lisinski da camera. Nose zajednički naziv Katalog zvuka, a pojedinačne Teksture, Boje i Oblici. Na njima će biti i nekoliko novih djela i praizvedbi. Žužak se dotaknuo i matinejskih koncerata Učimo o glazbi uz... i rekao: „Saksofonski program je za djecu možda najzahtjevniji, ali ipak nas prate s velikim zanimanjem i koncentracijom!“

Foto: Tomislav Jagar

Još jedna novost

Ravnateljica Čalopek dodala je da je iznimno sretna što će se gitarskom Triju Elogio, Papandopulo kvartetu i Zagrebačkim solistima od jeseni u formatu Učimo o glazbi uz... pridružiti i glasovirski kvartet – Dunja Bontek, Marija Andrejaš, Monika Leskovar i Martina Filjak.

Oduševljeno je o komornom ciklusu govorio i Pedro Ribeiro Rodrigues. Osim Beethovena, kojeg će u povodu obljetnice izvoditi sva tri ansambla, Trio Elogio će se u povodu njihovih godišnjica prisjetiti Borisa Papandopula, Enriquea Granadosa, ali i 270. obljetnice rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. „Mozarta bi trebalo slaviti svake godine“, nasmijao se Rodrigues.

Gitaromanija u Beethovenovo doba

Dodao je da Beethoven nije ništa napisao za gitaru, ali da je u njegovo vrijeme u Beču vladala prava gitaromanija, nažalost, kratka vijeka.

I Trio Elogio izvest će nove skladbe ili hrvatske praizvedbe, pa i naših autora Ivana Josipa Skendera i Šimuna Čarlija Botice, a ravnateljica Čalopek prokomentirala je da su djela hrvatskih skladatelja, pa i potpuno nova, snažna orijentacija Dvorane Lisinski.

Foto: Tomislav Jagar

Lakše s novim ili s poznatim djelima?

Martina Filjak je usporedila uzbuđenje pred izvođenje novog djela i osluškivanje kako će ga publika prihvatiti s vrlo „klasičnim“ repertoarom njezina glasovirskog kvarteta.

„Skladbe koje mi izvodimo publika vrlo dobro poznaje, pa tim više moramo biti besprijekorne“, istaknula je. Beethovena će ona i ostale tri umjetnice dotaknuti na drugom koncertu i to s velikim pojačanjima jer će izvesti njegov Septet u Es-duru.

Na kraju je Maja Weber čestitala ravnateljici Čalopek na vođenju Dvorane, programima i suradnji, ali i pročelnici Višnić na kulturnoj politici Grada. Rekla je da je za Croatiju osiguranje velika privilegija što može podržavati Dvoranu Lisinski i da vjeruje kako će ta podrška još dugo trajati.