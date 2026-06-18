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UŽAS U NJEMAČKOJ /

Cure detalji stravične tragedije: Majka (44) ostavila bebu u autu i otišla na posao

Cure detalji stravične tragedije: Majka (44) ostavila bebu u autu i otišla na posao
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Foto: Profimedia

Prije početka smjene, 44-godišnjakinja je planirala ostaviti svoju kćer u vrtiću u Schorndorfu

18.6.2026.
11:23
Tajana Gvardiol
Profimedia
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Jutros smo pisali o strašnoj tragediji koja se u srijedu poslijepodne dogodila u njemačkom Schorndorfu, nedaleko od Stuttgarta. U automobilu je pronađeno mrtvo dijete. Bild otkriva detalje tragedije. 

Djevojčica stara 20 mjeseca umrla je u pregrijanom autu. Tragedija je šokirala Njemačku, a detalji su posebno potresni. Majka se vozila na posao u srijedu ujutro. Prije početka smjene, 44-godišnjakinja je planirala ostaviti svoju kćer u vrtiću u Schorndorfu. Međutim, očito je zaboravila. Parkirala je automobil ispred stepenica u ulici Richard-Kapphan-Straße. Zatim je otišla na posao. Tek nešto prije 15 sati vratila se u automobil i otkrila beživotno tijelo. Glasnogovornik policije izjavio je:

"Iako su bolničari i hitna medicinska pomoć odmah započeli mjere oživljavanja, djevojčica je umrla na mjestu događaja." Temperatura na parkiralištu u to je vrijeme bila oko 28 stupnjeva Celzija.

'Sindrom zaboravljene bebe'

Američki profesor psihologije David M. Diamond već oko 20 godina istražuje "sindrom zaboravljene bebe". Otkrio je da je zaboravljanje stvari prvenstveno posljedica stresa, ali i nedostatka sna ili nepredviđenih događaja koji remete dnevne rutine. To stvara lažno sjećanje u mozgu da je dijete odvedeno u vrtić kao i obično, čak i ako je dijete zapravo bilo zaboravljeno.

Državno tužiteljstvo u Stuttgartu pokrenulo je istragu protiv majke zbog ubojstva iz nehaja. Trenutačno mjesto boravka žene ili djetetovog oca nije poznato. Obdukcija djeteta bit će obavljena kako bi se utvrdilo je li vrućina uzrokovala smrt ili je bilo drugih zdravstvenih problema.

NjemačkaBebaAutoToplotni UdarSmrtDijeteDjevojčica
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