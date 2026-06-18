U automobilu pronađeno mrtvo dijete, istražuje se je li ostavljeno na vrućini

Velika tragedija potresla je njemačku saveznu zemlju Baden-Württemberg nakon što je u srijedu poslijepodne u automobilu u Schorndorfu, nedaleko od Stuttgarta, pronađeno mrtvo dijete. Prema informacijama njemačkih medija, dijete je pronađeno bez svijesti u vozilu parkiranom ispred Alpine centra Njemačkog alpinističkog saveza (DAV). Hitne službe odmah su intervenirale, no unatoč pokušajima reanimacije, liječnici nisu uspjeli spasiti dijete, piše Fenix Magazin.

Policija iz Aalena potvrdila je smrt djeteta te pokrenula istragu kako bi utvrdila okolnosti tragedije. Istražitelji razmatraju mogućnost da je dijete dulje vrijeme ostalo u zaključanom automobilu tijekom visokih temperatura koje su toga dana dosezale oko 28 stupnjeva Celzija. Dijete je pronađeno oko 14.30 sati, a zasad nisu objavljeni podaci o njegovoj dobi ni spolu. Također nije poznato gdje su se u trenutku događaja nalazili roditelji niti je li dijete bilo pod nadzorom drugih osoba.

Mjesto događaja bilo je ograđeno tijekom očevida, dok su policijski službenici prikupljali dokaze i razgovarali s mogućim svjedocima. Na teren su izašli i pripadnici Njemačkog crvenog križa te savjetnici koji pružaju psihološku pomoć. Njemačke vlasti najavile su da će tijekom četvrtka objaviti više informacija o tragediji.