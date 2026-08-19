Sportski direktor Hajduka Poljacima pričao o sukobu s Livajom pa otkrio kakav mu je plan za Bijele

Sportski direktor Hajduka Robert Graf gostovao je u poljskom podcastu Mieczyki uoči dvoboja splitskog kluba i Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Graf je pričao brojnim temama, a posebno o financijskom situaciji na Poljudu, planovima do kraja prijelaznog roka te o Marku Livaji.

"Umjereni smo optimisti. Za mene je ovaj dvoboj 50:50, ali na povijest više nastojim ne gledati. Moramo graditi budućnost. Imamo veliku priliku da se prvi put nakon 15 godina plasiramo u glavnu fazu europskih natjecanja i moramo je iskoristiti", rekao je Graf uoči okršaja protiv Rakowa pa odgovorio i na pitanje o dolasku u Hajduk:

"Hajduk me prvi put nazvao prije više od dvije godine, ali tada se nismo uspjeli dogovoriti. Sada sam se ponovno našao u njihovu užem izboru. Proces zapošljavanja bio je prilično dug, trajao je više od mjesec dana. Imali smo nekoliko sastanaka u različitim europskim gradovima i na kraju je donesena takva odluka. Kako sam se našao na tom popisu, teško mi je reći. Pretpostavljam preko preporuka."

Proračun je nula

Govorio je sportski direktor Hajduka o proračunu Bijelih.

"Proračun za transfere je okrugla nula, tako da barem nemam problema s novcem jer ga nemam. Pomalo mijenjam i cijelu strukturu plaća, smanjujem primanja. Želim to strukturirati jer je na tom području ovdje bilo pomalo kaotično. Financijski ne izgledamo najbolje. Nadam se da ćemo nakon prodaje igrača uspjeti izdvojiti nešto novca i za transfere."

Graf želi nastaviti mijenjati momčad Hajduka.

"Napravili smo osam transfera, a vjerojatno bih želio napraviti još četiri, tako da se radi o potpunoj rekonstrukciji momčadi", pojasnio je.

Odbio je mogućnost dolaska nekog od igrača iz poljske Ekstraklase, ali i otkrio kako je pregovarao s jednim mladim nogometašem koji je na kraju izabrao Nizozemsku.

"Na početku prijelaznog roka bilo je nekih pokušaja. S jednim mladim igračem razgovarali smo jako dugo, ali izabrao je nizozemski klub."

Upitan o Selahiju, odgovorio je:

"U jednoj fazi prijelaznog roka ta je tema postojala, prije mjesec i pol dana. Danas više nije aktualna."

Na pitanje tko su najveći klupski kapitali izdvojio je dvojicu mladih igrača:

"Rokas i Niko Sigur. Ta dvojica igrača."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Govorio je i o Hajdukovoj akademiji te naglasio da je proizvodnja igrača jedan od temelja klupske strategije.

"Čini mi se da je kvaliteta tehničke obuke na višoj razini. Već i povijest prodaja pokazuje da je njihova individualna kvaliteta vrlo visoka. U Poljskoj imamo sve više talentiranih, mladih i dobrih dečki koji ostvaruju karijere, ali ovdje ih u Hrvatskoj jednostavno još ima više. Hajduk je apsolutno primjer toga", pohvalio je klub i dodao:

"Naša momčad je vrlo mlada, prosjek godina je oko 24. Velik broj igrača prve momčadi prošao je akademiju. Ali to je i dio naše strategije. Želimo ih uvoditi u prvu momčad i 40 do 50 posto mjesta u momčadi uvijek je namijenjeno akademiji."

Zanimao je Poljake i odnos Hajdukova vodstva s Markom Livajom nakon problema na početku sezone i njegova privremenog udaljavanja od momčadi.

"Bila je to teška situacija, ali smatram da je bila vrlo potrebna. Danas su odnosi između mene, trenera i Marka više nego korektni. Jednostavno smo to morali riješiti. Nije bilo ugodno ni za jednu stranu, ali bilo je potrebno."

Pričao je Graf i o dolasku Marina Šotičeka, koji se prije povratka u Hrvatsku povezivao s Widzewom.

"Šotiček se želio vratiti u Hrvatsku. Doista se vodila borba između Rijeke i nas. Taj poziv Ivice Olića vjerojatno je više išao u korist tog drugog kluba nego našeg, tako da nije bilo lako. Morali smo se malo pogurati i izboriti, ali na kraju smo ga uspjeli dovesti na posudbu."

Potpuni ponor

O financijskim razlikama između Hajduka i Dinama.

"Što se financija tiče, razlika je potpuni ponor. I tu rupu u bliskoj budućnosti nije moguće zatvoriti. Sve će ovisiti o tome kako ćemo se snalaziti na europskoj sceni. Hoćemo li se konačno uspjeti plasirati u glavnu fazu europskih natjecanja ili ne, kako bismo u određenoj mjeri mogli biti konkurentni Dinamu. Dinamo je u posljednjih pet sezona na transfere potrošio više od 45 milijuna eura. Mi oko četiri milijuna. To je ta razlika."

Zato Hajduku velik financijski značaj ima dvoboj s Rakówom i mogući ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige. Na izravno pitanje bi li ispadanje bilo ozbiljan udarac, Graf je kratko odgovorio:

"Bio bi to velik problem."

Od Hajdukovih igrača Poljacima je posebno preporučio dvojicu igrača, iako je naglasio da želi da najveća snaga bude momčad.

"Nadam se da će to biti cijela momčad i da će upravo momčad biti naša najveća snaga. Svakako Pukštas, Šego, Sigur. Naša krila, Šotiček. Ne želim nikoga pojedinačno izdvajati, ali mislim da će, ako poljski navijači budu gledali utakmicu, Pukštas i Šotiček ostati u njihovu sjećanju."

Bit će to poseban okršaj za Grafa protiv njegova bivšeg kluba.

"Lijepo je ponovno se susresti s Rakówom, ali jedna će strana nakon ovog dvoboja sigurno patiti. Ipak se nadam da to nećemo ponovno biti mi, kao što nam se događalo kroz povijest. Specifičan je to susret s dečkima iz Rakówa. Stalno smo u kontaktu, prijatelji smo i danas. Čak su prije nekoliko tjedana bili ovdje kod mene u posjetu. Ali, ovo apsolutno nije pitanje dokazivanja moje vrijednosti. Ne radi se o tome. U Hajduku sam tek kratko, četiri mjeseca, i to je premalo vremena da bih u tako kratkom razdoblju ostavio neki veliki osobni pečat."