Usred sezone inspektori upali u ilegalni kamp i zapečatili ga, doznajemo: Idući tjedan 'pada' još jedan

U srcu turističke sezone inspekcija je u Dragama zatvorila potpuno ilegalan kamp s više od stotinu mobilnih kućica. Dio ih je odvezen, a dio zapečaćen. Zabrana rada vlasniku kampa izdana je početkom mjeseca, no na upozorenja se oglušio.

U kampu sa 126 mobilnih kućica, koji se prostire na čak deset katastarskih čestica, inspektori su utvrdili dvije razine nepravilnosti.

"Imamo dvije razine nelegalnosti, prva je da je vlasnik nelegalnog kampa pružao usluge smještaja mobilnih kućica na prostoru kampa, a druga razina je da su vlasnici tih kućica oglašavali kućice na raznim platformama", rekla je pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić.

Dio kućica odvezen, dio ostao

Vlasnik je još 4. kolovoza trebao obavijestiti korisnike da uklone svoje mobilne kućice, no to nije učinio pa ih je o svemu naknadno obavijestila turistička inspekcija. Dio kućica u međuvremenu je odvezen, dok je dio ostao zapečaćen.

"Mi sukladno našim ovlastima ćemo naravno svim tim vlasnicima mobilnih kućica omogućiti da se kućica otpečati i da je smjeste izvan područja ilegalnog kampa", rekla je Filipović-Grčić.

Vlasnik ilegalnog kampa nije želio stati pred kameru RTL-a Danas.

Od početka sezone tisuće nadzora

Od 20. travnja do 15. kolovoza inspektori su obavili 2069 nadzora. Otkrili su 116 neregistriranih smještaja i osam nelegalnih kampova.

Velik broj prijava, kao i u slučaju kampa u Dragama, stiže upravo iz turističkih zajednica. Ove godine opravdano je bilo 65 posto zaprimljenih prijava.

"Ilegalni objekti i boravak neprijavljenih ilegalnih gostiju osjetan je problem u Marčani, a vjerujem i na području Istre. Do sada je kod nas bilo 40 takvih smještaja, nedavno je u pitanju bio jedan privatni kamp", rekla je direktorica Turističke zajednice Općine Marčana Maja Bizjak.

Među prekršiteljima i strani državljani

Među ilegalnim iznajmljivačima ima i stranih državljana, od Bosne i Hercegovine do Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Inspektori su, među ostalim, zapečatili 23 kuće za odmor, kuću u Brelima s 15 soba, deset apartmana u Bristu, ilegalni kamp na OPG-u na Pelješcu te apartman u Poreču.

"Što se tiče strukture objekata, zapečatili smo 23 kuće za odmor, evo jučer primjerice u Brelima kuću sa 15 soba, Brist 10 apartmana, Pelješac ilegalan kamp na OPG-u, u Poreč apartman", rekla je Filipović-Grčić.

Kazne premašile 140 tisuća eura

Od travnja do kolovoza zapečaćen je 71 objekt, podnesen je isti broj optužnih prijedloga te izdano 97 prekršajnih naloga.

Ilegalni iznajmljivači kažnjeni su s ukupno 142 tisuće eura, dok im je oduzeta nezakonito stečena imovina vrijedna oko 430 tisuća eura.

Zbog velikog broja slučajeva rada na crno turističke zajednice očekuju još više inspektora na terenu.

"Za takve objekte saznamo sami, najčešće se oglašavaju na društvenim mrežama, ali i putem anonimnih prijava naših građana kojima se ovim putem zahvaljujem", rekla je Bizjak.

Inspektori će, baš kao u Dragama, idući tjedan zatvoriti još jedan ilegalni kamp u Pirovcu, u kojem se nalazi 30 kućica.